Goal.com
En directo
Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Clasificación de la selección inglesa para la Copa Mundial Femenina de 2027: ¿Quiénes formarán parte del equipo de Sarina Wiegman el próximo verano?

La campaña de clasificación de Inglaterra para la Copa Mundial Femenina de 2027 ya está oficialmente en marcha. Las Lionesses comenzaron con una victoria por 6-1 sobre Ucrania el martes y continuarán su camino hacia Brasil cuando reciban a Islandia el sábado. Como subcampeonas en 2023, pocos dudarían de que el equipo de Sarina Wiegman logre lo mismo, pero aún no está tan claro quiénes serán las jugadoras que la seleccionadora elegirá para representar a las campeonas de Europa en Sudamérica.

Por supuesto, hay muchos nombres que se pueden apostar con confianza para formar parte de la selección definitiva el próximo mes de junio. Al fin y al cabo, Wiegman lleva más de cuatro años al frente de Inglaterra, por lo que sabemos en qué jugadoras confía, cómo suele ser su alineación titular en los torneos y el tipo de jugadoras que quiere para completar el resto de la selección, aparte de las que tienen el puesto asegurado.

Aun así, eso no significa que sea fácil predecir la plantilla completa de las Lionesses para la Copa Mundial Femenina de 2027. Hay muchos nombres nuevos que han surgido desde la triunfante campaña de la Eurocopa de 2025 y, por desgracia, hay varias jugadoras que actualmente están fuera de juego por lesiones de larga duración.

Así pues, ahora que Inglaterra ha iniciado su campaña de clasificación, ¿quiénes parecen tener asegurada una plaza en la selección de Wiegman? ¿Quiénes tienen algo que demostrar durante este proceso? ¿Y quiénes podrían correr el riesgo de quedarse fuera? Deja que GOAL te explique la situación de la plantilla de las Lionesses antes del torneo del próximo verano...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Cerraduras incuestionables

    Debido a la estabilidad que rodea a las Leonas y al prolongado tiempo que Wiegman lleva al mando, además de la información que tenemos de torneos importantes anteriores, hay muchas jugadoras a las que se puede apuntar con confianza para un puesto en el avión a Brasil el próximo verano, siempre y cuando ninguna de ellas sufra una lesión.

    La capitana Leah Williamson es sin duda una de ellas, al igual que la portera titular Hannah Hampton. Otras que se han consolidado en el once de Wiegman a lo largo de su mandato son Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway y Alessia Russo. Sería absolutamente sorprendente que alguna de estas seis no participara en Brasil.

    Lauren Hemp y Lauren James también entran en esta categoría. Ambas han sufrido lesiones esta temporada, por lo que no se les recuerda tan rápidamente como a las demás, pero son jugadoras que Wiegman incluirá casi con toda seguridad en su once inicial y, como tales, tienen asegurada su plaza en la selección.

    Total de jugadoras: 8

    • Anuncios
  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Otros líderes de Wiegman

    Sería fácil argumentar que varias jugadoras de este siguiente grupo deberían incluirse entre las titulares seguras mencionadas anteriormente, pero se quedan en una categoría inferior porque no son tan indiscutibles como las demás. Aun así, sería una gran sorpresa que Wiegman no seleccionara a ninguna de estas jugadoras para representar a las Lionesses en Brasil, ya que se han consolidado como grandes jugadoras y líderes importantes durante su etapa al frente del equipo.

    Entre ellas se encuentran Jess Carter, Esme Morgan y Alex Greenwood, que casi siempre están seguras de formar parte de la selección inglesa en este momento, aunque pueden entrar y salir de la alineación dependiendo de cómo Wiegman configure su defensa. Las tres ofrecen una valiosa versatilidad, además de su calidad y experiencia, y parecen destinadas a ser miembros fundamentales de la selección de 2027.

    Ella Toone siempre tiene mucha competencia por su puesto en el número 10, pero suele destacar como la primera opción de Wiegman, mientras que Beth Mead y Chloe Kelly han demostrado ser miembros muy importantes de este equipo, aunque no sean titulares en todos los partidos. Las tres han protagonizado momentos decisivos en los éxitos anteriores de Inglaterra y se espera que estén en el avión a Brasil.

    Total de jugadoras: 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Tendencia positiva

    A partir de este punto, el nivel de certeza disminuye. Dicho esto, los jugadores de esta categoría están mostrando una tendencia positiva en el marco de Inglaterra y, como resultado, es muy probable que participen el próximo verano.

    Aggie Beever-Jones es una de las integrantes más veteranas de este grupo, ya que ha pasado la mayor parte de los últimos 18 meses como suplente de Russo en la posición de delantera centro. Esto ha cambiado un poco recientemente debido a la aparición de Michelle Agyemang, que la adelantó en varias ocasiones en la Eurocopa 2025. Sin embargo, Beever-Jones sigue ocupando un lugar destacado en la jerarquía general de la selección inglesa y ha vuelto a ser la suplente segura de Russo mientras Agyemang está lesionada.

    Jess Park, Maya Le Tissier y Lucia Kendall, por su parte, son jugadoras que se han incorporado a este grupo últimamente porque sus impresionantes actuaciones a nivel de club se han traducido en oportunidades para las Lionesses.

    Park ha sido una de las delanteras más en forma de Europa en la temporada 2025-26 y ahora parece imprescindible en el once inicial, Le Tissier ha empezado a tener más oportunidades como central después de que antes se la considerara casi exclusivamente como lateral derecha, mientras que Kendall fue una de las estrellas revelación de los amistosos de Inglaterra tras la Eurocopa 2025.

    La última en mencionar en este grupo es Anna Moorhouse. La jugadora de 30 años debutó con Inglaterra en noviembre y ha sido una presencia constante en el grupo de porteras durante los últimos 18 meses. A diferencia de las otras porteras de la plantilla que han sido convocadas para respaldar a Hampton, ella siempre ha tenido minutos regulares a nivel de clubes, lo que la convierte en la menos probable de las opciones detrás de Hampton para quedarse fuera de la selección.

    Si las cinco jugadoras de esta categoría siguen así, deberían acudir a la Copa Mundial Femenina de 2027 como miembros importantes de la selección, ya sea como suplentes fiables o como sustitutas útiles.

    Total de jugadoras: 19

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Últimas plazas disponibles

    Cabe señalar que, por el momento, no está claro cuántas jugadoras podrá convocar Wiegman para la Copa del Mundo. Las plantillas masculinas se ampliaron a 26 para la edición de 2022 y así se ha mantenido para 2026, con un aumento del número de jugadoras permitido también en la mayoría de los torneos continentales desde entonces. No ha ocurrido lo mismo en el fútbol femenino, ya que Wiegman estará limitada a 23 jugadoras para la Copa del Mundo Femenina de 2023 y la Eurocopa de 2025. Seguramente habrá más información al respecto a medida que se acerque el torneo.

    Wiegman tendrá que elegir a una portera más, eso es seguro. Ninguna de las otras opciones del grupo de jugadoras ha tenido minutos de juego constantes en los últimos meses y eso probablemente marcará la diferencia al final. Parece que la elección estará entre Khiara Keating y Ellie Roebuck, pero Sophie Baggaley también ha sido convocada recientemente cuando se han producido lesiones.

    En cuanto a las defensas, dada la versatilidad de muchas de las integrantes más probables de la selección prevista para la Copa Mundial Femenina de 2027, siempre es difícil saber por qué grupo se decidirá Wiegman. Siendo realistas, las seis mencionadas anteriormente cubren todas las posiciones de la línea defensiva, por lo que solo queda por ver qué otras cualidades o qué profundidad posicional adicional quiere tener a su disposición.

    Niamh Charles, Anouk Denton y Taylor Hinds pueden jugar tanto en la derecha como en la izquierda, y Poppy Pattinson se ha convertido recientemente en una opción natural para el problemático puesto de lateral izquierdo. Por su parte, la central Lotte Wubben-Moy formó parte de las plantillas de la Eurocopa 2022, la Copa Mundial Femenina 2023 y la Eurocopa 2025, lo que podría jugar muy a su favor.

    En el centro del campo, Grace Clinton ha tenido dificultades para jugar desde su fichaje por el Manchester City el verano pasado, lo que está perjudicando sus ambiciones con la selección inglesa, mientras que su compañera de club Laura Blindkilde Brown está brillando en el líder de la Superliga femenina, pero aún no ha visto cómo eso se traduce en más oportunidades con las Lionesses.

    Luego está Freya Godfrey, la delantera de 20 años que ha participado en las dos últimas concentraciones de Inglaterra debido a las lesiones de otras delanteras. Las posiciones de ataque están muy cubiertas en este equipo, por lo que es posible que solo las bajas le permitan entrar en la convocatoria el próximo verano, pero de aquí a entonces pueden cambiar muchas cosas en cuanto a minutos de juego y estado de forma.

    Total de jugadoras: 30

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Forasteros

    ¿Podría haber alguien más en la mezcla? No es imposible. Al fin y al cabo, Wiegman no es ajena a volver a convocar a jugadoras que llevaban tiempo fuera del equipo. Llevó a Laura Coombs a la Copa Mundial Femenina de 2023, poniendo fin a los ocho años de ausencia de la estrella del Manchester City de la selección inglesa, y también volvió a convocar a Nikita Parris el año pasado, después de que la delantera llevara más de dos años sin ser convocada, aunque al final no entró en la lista para la Eurocopa 2025.

    Entonces, ¿quién podría seguir sus pasos y entrar en la selección inglesa de forma inesperada, si fuera necesario?

    Millie Turner y Lucy Parker son dos habituales de la WSL que han estado al margen de la selección de las Lionesses bajo la dirección de Wiegman y que probablemente serían las siguientes en la jerarquía si se produjeran lesiones en el grupo de centrales.

    En el centro del campo, Ruby Mace y Maisie Symonds son dos jóvenes promesas que han sido convocadas por la selección absoluta y juegan habitualmente tanto en sus clubes como en la selección sub-23 de Inglaterra. Wiegman ha recurrido con frecuencia a la selección sub-23 para completar su plantilla cuando han faltado otras jugadoras, así como cuando las jóvenes han merecido la oportunidad de dar el salto.

    Una vez más, tal y como están las cosas, es poco probable que cualquiera de estas cuatro jugadoras participe en 2027. De hecho, Parker y Symonds no han debutado con la selección absoluta a pesar de formar parte de la plantilla, y Turner y Mace solo tienen una internacionalidad cada una. Pero todas ellas han demostrado su calidad en la WSL, han estado en el entorno y los casos de Mace y Symonds podrían cambiar en particular, dado que ambas son aún muy jóvenes y podrían dar un gran salto adelante de aquí al próximo verano.

    Total de jugadoras: 34

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Mujeres olvidadas

    Durante los cuatro años y medio que lleva al frente de este equipo, Wiegman ha convocado a 48 jugadoras diferentes. Seis de ellas se han retirado desde entonces, pero aún hay muchas que siguen jugando, algunas en la segunda división del fútbol inglés, y que la actual seleccionadora de las Lionesses tuvo en su plantilla en algún momento durante su mandato.

    Muchas de ellas son jugadoras mayores que han sido sustituidas en la selección por talentos más jóvenes, como Coombs, Parris, Bethany England y Jordan Nobbs. Por otra parte, ni Katie Zelem ni Gabby George llamaron realmente la atención de Wiegman cuando participaron en los concentraciones, a pesar de jugar en posiciones que necesitaban cubrirse en la selección.

    También hay un par de jugadoras más jóvenes en este grupo que nunca llegaron a despuntar tras entrar en la selección inglesa. Ebony Salmon no ha vuelto a ser convocada desde febrero de 2023, tras haber tenido dificultades para marcar con regularidad a lo largo de los años. Katie Robinson, por su parte, parecía ser una de las favoritas de Wiegman e incluso se ganó un puesto en la selección para la Copa Mundial Femenina de 2023, viajando a Australia como la jugadora más joven de las Lionesses, con 20 años. Sin embargo, no ha vuelto a participar con la selección absoluta desde septiembre de ese año, a pesar de ser titular habitual con la sub-23 durante mucho tiempo después de ese momento.

    Total de jugadoras: 42

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Ausentes prolongados

    Un obstáculo para esta proyección es la ausencia prolongada de algunas jugadoras que volverán a la acción mucho antes del inicio de la Copa Mundial de 2027, lo que las mantiene firmemente en la pugna por un puesto en el avión, pero es difícil situarlas en este momento debido a su situación.

    De ellos, Agyemang es la que tiene más posibilidades de formar parte de la selección el próximo verano. La delantera fue una revelación en 2025, irrumpiendo en escena con un gol a los 41 segundos de su debut con las Lionesses, como parte de una tardía incorporación a la selección para la Eurocopa. En Suiza, marcó dos goles en las eliminatorias y fue nombrada mejor jugadora joven del torneo, pero en octubre sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior. Sin embargo, volverá a finales de este año y esperará retomar donde lo dejó y reforzar las opciones de Wiegman en la delantera.

    Hay otras tres jugadoras al margen de esta selección que están de baja por lesiones en el ligamento cruzado anterior. Jessica Naz, la delantera del Tottenham que lleva fuera desde diciembre de 2025, cuenta con seis internacionalidades; la adolescente Katie Reid aún no ha debutado con la selección absoluta, pero era una de las centrales más en forma del país cuando recibió su primera convocatoria con las Lionesses en noviembre, días antes de que se conociera la noticia de su lesión; y Ella Morris fue fichada como posible solución a la falta de profundidad en el lateral derecho justo antes de la Eurocopa 2025, pero sufrió una lesión de rodilla precisamente en esa concentración.

    Missy Bo Kearns es otra ausente, aunque por motivos mucho más felices. La centrocampista del Aston Villa anunció en marzo de 2026 que está embarazada de su primer hijo, que nacerá en septiembre. Kearns estaba en la lista de reservas para la Eurocopa 2025 y jugó en dos de los amistosos de Inglaterra a finales de año, teniendo oportunidades por delante de jugadoras como Blindkilde Brown y Clinton.

    Total: 47

World Cup Qualification UEFA
England crest
England
ENG
Iceland crest
Iceland
ISL
0