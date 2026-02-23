Getty Images Sport
Christian Pulisic y compañía sorprenden a los aficionados del AC Milan al presentar la cuarta equipación para el partido contra el Parma, mientras que Zlatan Ibrahimovic regala una camiseta nueva a la superestrella del rap Megan Thee Stallion, invitada al evento
Una sorpresa en San Siro
La camiseta en sí es una colaboración de alta costura con la reconocida marca italiana de ropa urbana Slam Jam, diseñada para tender un puente entre la cultura futbolística y el estilo milanés. Renunciando a la sesión fotográfica habitual o al vídeo de lanzamiento de alto presupuesto, el club decidió que el campo era el mejor escenario para este vibrante diseño. La equipación se inspira en gran medida en la estética icónica del Milan de finales de los 90 y principios de los 2000, con un tejido metálico que recuerda la época en la que el club dominaba el fútbol nacional y europeo.
La moda urbana se une a los focos del San Siro
Fabricada por Puma, la camiseta captura un aire retro al tiempo que utiliza tecnología moderna de alto rendimiento. El brillo metálico resultaba especialmente llamativo bajo las luces del estadio, proporcionando un efecto resplandeciente mientras los jugadores completaban sus rituales previos al partido. Aunque el tejido rinde homenaje a las camisetas «mercuriales» de décadas pasadas, los aficionados esperarán que esta versión de 2026 evite los problemas de electricidad estática que solían asociarse a las réplicas de las equipaciones de la época.
El diseño se mantiene fiel a una filosofía minimalista de ropa urbana, con un ribete negro limpio y un cuello clásico con solapa. Un toque único de la colaboración se esconde en el interior de la prenda, donde el eslogan de Slam Jam, «Chaos is Order» (El caos es orden), está discretamente impreso en la nuca. Se trata de una declaración audaz para un club que se enorgullece de estar en la intersección entre el deporte y la moda, lo que consolida aún más su estatus como uno de los equipos más relevantes culturalmente en el fútbol mundial.
Zlatan recibe a Megan Thee Stallion
El glamour de la velada no se limitó al terreno de juego. El icono del club Zlatan Ibrahimovic, ahora asesor sénior de la dirección del Rossoneri, recibió a una invitada de honor reconocida mundialmente: la superestrella del rap estadounidense Megan Thee Stallion. La fusión entre el deporte y el entretenimiento fue la protagonista del evento, en el que el legendario sueco dio la bienvenida a la artista ganadora de un Grammy a la cuna del fútbol italiano.
Ibrahimovic obsequió a la rapera de «Hiss» con su propia versión de la nueva cuarta equipación. Se les vio riendo y charlando en la zona VIP junto al campo, desde donde vieron desarrollarse el partido. La presencia de una estrella estadounidense tan famosa, junto con la participación de Pulisic en el campo, pone de relieve la estrategia actual del Milan de expandir la influencia de su marca al otro lado del Atlántico y más allá de los límites tradicionales de la Serie A.
Pulisic regresa, pero las esperanzas de ganar el título se desvanecen.
En el aspecto deportivo, el partido supuso un hito personal importante para Pulisic, que fue titular por primera vez en más de un mes. El internacional estadounidense ha sido objeto de un cuidadoso seguimiento por parte del equipo médico tras sus recientes problemas físicos, y su regreso al once inicial fue muy bien recibido por la afición milanista.
A pesar de la emoción que rodeó al lanzamiento de la equipación y la presencia de un invitado famoso, la tarde terminó con frustración para el equipo local, que tuvo dificultades para encontrar su ritmo frente a un Parma muy disciplinado.
El ambiente festivo se vio empañado por una decepcionante derrota por 1-0, un resultado que deja las aspiraciones del Milan al título pendiendo de un hilo y que pone fin a su racha de 24 partidos sin conocer la derrota en la Serie A. La derrota significa que ahora se encuentran a 10 puntos de su rival local y líder de la liga, el Inter de Milán, a falta de solo 12 partidos para el final de la temporada. Aunque el lema «el caos es orden» puede tener eco en el mundo de la moda, los rossoneri tendrán que encontrar la manera de poner más orden en el campo si quieren recuperar la desventaja en la parte alta de la tabla.
