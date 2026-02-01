'¡Lo mato!' - Christian Pulisic recibe advertencia de la Copa del Mundo de su compañero de equipo del AC Milan, Santiago Giménez, mientras se dejan de lado las formalidades de ver la NFL

Santiago Giménez, quien actualmente se está recuperando de una lesión en el tobillo, llegó a Milán en febrero de 2025 al completar una transferencia millonaria desde el equipo de la Eredivisie Feyenoord. Christian Pulisic ya era una estrella para el conjunto rossonero en ese momento.

El internacional estadounidense, que se trasladó a Italia en 2023, ha estado registrando sus mejores marcas personales con el Milán. Su cantidad de goles ha superado la de su compañero de equipo Gimenez, a pesar de que este último, de 27 años, es más un delantero que juega en posiciones más retrasadas.

Como nativos de América, Pulisic y Gimenez se han acercado mucho a lo largo de los últimos 12 meses. Disfrutan pasar tiempo en compañía del otro fuera del campo, mientras la atención regresa a casa y a una forma diferente de fútbol.

Sin embargo, no habrá amor perdido si se enfrentan en la Copa del Mundo de este verano, con partidos que tendrán lugar en suelo estadounidense y mexicano.