Chiellini rinde homenaje a Igor Protti: «Mi ídolo y capitán»

Giorgio Chiellini, ex capitán de laJuventus y la selección italiana, y ahora directivo del club, despide en Instagram a Igor Protti, fallecido ayer a los 58 años.





«Hola, Igor, no es fácil encontrar las palabras adecuadas, porque lo que has significado para mí va más allá de lo que se puede expresar por escrito.

Te conocí de niño; eras mi ídolo y capitán. Por años fuiste como un hermano mayor.

Fuiste de los que hacen crecer sin que uno se dé cuenta, con el ejemplo más que con palabras.

Nunca dejaste de estar a mi lado, sobre todo en los momentos difíciles, porque, aunque estuvieras lejos, sentías cuándo te necesitaba.

Te debo mucho: en muchas decisiones y actitudes hay algo que tú me has transmitido».