¡Chelsea se une a la carrera por Antoine Semenyo! Los Blues han contactado con el entorno de la estrella del Bournemouth por un posible traspaso de £65 millones en enero
Semenyo deseado por gigantes de la Premier League
Semenyo se ha convertido en un objetivo prioritario de transferencia para una serie de gigantes de la Premier League este invierno. Manchester United espera añadir al jugador de 25 años a sus filas en un intento por resolver sus problemas en el flanco izquierdo, mientras que Manchester City y Liverpool también están en la carrera. Liverpool acaba de perder al fichaje de verano, Alexander Isak, debido a una fractura en la pierna, lo que significa que los Reds podrían entrar al mercado de transferencias en busca de un nuevo atacante. Se espera que Semenyo tome una decisión rápida sobre su futuro, ya que los clubes se alinean para fichar a la impresionante estrella de Bournemouth.
Chelsea hace consulta
Chelsea puede haber invertido mucho en el verano, pero los Blues están dispuestos a gastar nuevamente en enero en Semenyo, según The Athletic. Los Blues han estado en contacto para hacer una consulta inicial y ahora podrían "acelerar" sus planes este invierno. Chelsea inicialmente había estado dispuesto a esperar hasta el verano para fichar a un nuevo delantero, pero la disponibilidad de Semenyo este invierno - debido a una cláusula de rescisión que se puede activar - parece haber cambiado los planes de transferencia del club. Semenyo tiene ocho goles y tres asistencias para Bournemouth en lo que va de temporada en 16 partidos de la Premier League.
Iraola responde a los rumores sobre la salida de Semenyo
El entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, ha sido consultado sobre el futuro de Semenyo y dice que quiere que se quede, pero sabe que puede ser difícil. Les dijo a los reporteros: "Antoine Semenyo está ahora mismo con nosotros. Ha entrenado hoy con nosotros, muy bien. Entiendo que hay mucho ruido alrededor de Antoine. Pero mi preocupación es que esto no lo afecte, sus actuaciones y estamos viendo que no está afectando sus actuaciones. Está muy comprometido con el equipo y espero que podamos mantenerlo aquí. Hay situaciones que no podemos controlar, pero ahora mismo, Antoine es nuestro jugador y va a seguir jugando para nosotros. Si me preguntas, no quiero perderlo, definitivamente no quiero perderlo. Pero como siempre decimos, cada vez que se abre el mercado, nunca sabes lo que va a pasar."
Iraola también destacó la importancia de Semenyo para Bournemouth, añadiendo: "Antoine, para mí, ha estado rindiendo muy bien. No solo en los últimos dos partidos porque ha marcado. El nivel de consistencia ha sido muy bueno desde el inicio de la temporada. Ha tenido momentos en los que no ha marcado y aún así ha sido muy valioso para nosotros. Al final, no solo demandamos los números, sino que nos da muchas cosas. No es un secreto que es un jugador muy importante para nosotros."
¿Qué sigue para Semenyo?
Todo indica que Semenyo dejará Bournemouth en enero y se marchará, aunque los aficionados tendrán que esperar para ver qué club gana la carrera por su firma. Semenyo ha hablado recientemente sobre su futuro, pero no parece demasiado preocupado por las especulaciones. Le dijo a Sky Sports: "No pienso mucho en ello. Trato de mantenerme lo más presente que puedo. Ves las noticias todo el tiempo, yo también las veo, no soy ajeno, pero trato de mantenerme concentrado. Estoy disfrutando mi fútbol aquí. Si no estoy marcando goles, todo eso se desvanece. Trato de mantenerme presente, hacer lo mejor que puedo para el equipo, marcar goles y lo que suceda en el futuro, sucederá."
Bournemouth terminará 2025 con partidos de la Premier League contra Brentford y Chelsea antes de que se abra la ventana de transferencias el 1 de enero. Los partidos podrían ser potencialmente los últimos de Semenyo con la camiseta de Bournemouth si realmente toma una decisión rápida sobre su futuro.
