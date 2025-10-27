Getty Images Sport
Chelsea considera un sorprendente préstamo de Marc-André ter Stegen del Barcelona mientras espera otra opción gratuita
La disputa de Ter Stegen con el Barcelona
Tras someterse a una cirugía de espalda a principios del verano, ter Stegen sorprendió a la directiva del Barcelona al publicar su propia actualización sobre la lesión en redes sociales, sin informar previamente al departamento médico del club. La junta interpretó esto como una falta de profesionalismo. Las tensiones aumentaron aún más cuando, según los informes, se negó a firmar un formulario que permitiera al club acceder a sus documentos médicos, retrasando la inscripción de Joan García apenas días antes del inicio de LaLiga.
El Barcelona mostró su descontento con el portero, incluso considerando acciones legales internas, y le retiró temporalmente el brazalete de capitán, dejando claro que ningún jugador está por encima del club. Tras unas semanas, se logró una frágil tregua y ter Stegen fue reinstalado como capitán. Wojciech Szczesny respaldó públicamente al alemán, destacando su talento y su capacidad de regresar.
En declaraciones a Mundo Deportivo, Szczesny afirmó: "No es una situación agradable. Yo pasé por algo similar en la Juventus y decidí retirarme del fútbol. No le aconsejo lo mismo a Marc, porque todavía tiene mucho que aportar. A veces, en este trabajo, hay decisiones que duelen. El club decidió fichar a Joan, un talento de clase mundial que jugará para el Barça durante los próximos 15 años. Para Marc debe ser frustrante después de tantos años siendo tan importante, pero es muy inteligente y lo entiende. Lo más importante ahora es que se recupere, porque se perdió toda la temporada pasada. Tiene una lesión antigua, pero cuando se ponga en forma, estoy seguro de que todavía tiene mucho que ofrecer al fútbol."
Chelsea podría lanzarse por ter Stegen
Según Sky Sports, el Chelsea está evaluando un préstamo del portero alemán ter Stegen en su intento por reforzar la portería. La medida surge en medio de la incertidumbre sobre Robert Sánchez como titular a largo plazo.
Los Blues buscan experiencia y liderazgo bajo los tres palos, confiando en que ter Stegen podría aportar la estabilidad que les ha faltado desde la salida de Edouard Mendy. Tanto él como Mike Maignan son considerados opciones de élite capaces de devolver la confianza defensiva al equipo.
La decisión, sin embargo, dependerá del momento: el préstamo de ter Stegen podría concretarse ya en enero, mientras que Maignan sigue siendo la opción ideal a largo plazo para el entrenador Maresca.
Maignan sigue siendo una opción para el Chelsea
El Chelsea ha seguido de cerca a Mike Maignan durante más de un año y estuvo cerca de ficharlo antes del Mundial de Clubes. Sin embargo, la elevada valoración del AC Milan les obligó a dar un paso atrás, confiando en tener otra oportunidad cuando su contrato finalice en 2026.
Se entiende que los Blues siguen seguros de que Maignan podría abandonar Milán al final de la temporada y llegar como agente libre. Su incorporación fortalecería enormemente al Chelsea, convirtiéndolo en un contendiente serio en la Premier League, especialmente bajo un entrenador como Maresca, que valora porteros capaces de jugar con el balón y organizar desde el fondo.
No obstante, Chelsea no es el único interesado: Juventus y Bayern Múnich también planean entrar en la carrera por Maignan, preparando un enfrentamiento intenso el próximo verano.
Chelsea evalúa sus opciones de fichajes
Si Maignan resulta inalcanzable antes del próximo verano, la directiva del Chelsea considera a Ter Stegen como la solución ideal a corto plazo. Un préstamo temporal les permitiría contar con un portero de clase mundial sin asumir un desembolso elevado.
El departamento de scouting del club también ha identificado a Gregor Kobel, del Borussia Dortmund, como tercera opción. Sin embargo, cualquier negociación sería compleja, ya que Ter Stegen tiene contrato hasta 2028.
Aun así, la determinación del Chelsea para resolver su problema bajo los tres palos es evidente. Tras años de incertidumbre en la portería, el club está dispuesto a explorar todas las alternativas para devolver estabilidad a su defensa.
