¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Victor Osimhen Galatasaray 2026Getty
Emanuele Tramacere
Traducido por

Champions League EN DIRECTO: se juegan Galatasaray-Stuttgart y Shakhtar-Sporting

Liga de Campeones
Inter Milán
Roma
SSC Nápoles
Como
Galatasaray vs VfB Stuttgart
Galatasaray
VfB Stuttgart
Shakhtar Donetsk vs Sporting de Lisboa
Shakhtar Donetsk
Sporting de Lisboa
Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Atlético Madrid vs Bayern Múnich
Atlético Madrid
Bayern Múnich
LASK vs Slovan
LASK
Slovan
Bodoe/Glimt vs Lille
Bodoe/Glimt
Lille
Villarreal vs Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Villarreal

Primera parte de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League

Cobertura Clásica
Max

Max

✅ Transmite el 50% de los partidos de cada jornada en exclusiva

✅ Garantiza el acceso por cable a través de los canales TNT y Space

✅ Producción consolidada con los analistas más reconocidos del país

Precio inicial$149
Nueva Alternativa
Fox One

Fox One

✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League

✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV

✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League

Precio inicial$140

Tras una semana de parón que en la Serie A coincidió con la primera jornada intersemanal del campeonato, vuelve la Champions League con siete partidos programados para la cuarta jornada, además de los dos que disputarán Inter y Roma. Estos encuentros empiezan a ser importantes para definir la clasificación de la fase de liga.

La jornada arranca con los dos partidos de las 18:45, Galatasaray-Stuttgart y Shakhtar-Sporting de Lisboa, pero también hay grandes duelos y cruces cargados de emoción, como Atlético de Madrid-Bayern de Múnich, Barcelona-Aston Villa y Villarreal-PSG.

  • TODOS LOS HORARIOS Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS

    • 18:45 h: GALATASARAY-STUTTGART en Sky Sport Calcio y Sky Sport 254. Narración de Giovanni Poggi; en Diretta Gol, Elia Faggion
    • 18:45 h: SHAKHTAR DONETSK-SPORTING DE LISBOA en Sky Sport Arena y Sky Sport 255. Narración de Andrea Menon; en Diretta Gol, Alessandro Sugoni
    • 21:00 h: FEYENOORD-INTER en Sky Sport Uno, Sky Sport 252 y Sky Sport 4K. Narración de Maurizio Compagnoni, comentarios de Aldo Serena, enviados Gianluca Di Marzio y Matteo Barzaghi; en Diretta Gol, Federico Zancan
    • 21:00 h: BARCELONA-ASTON VILLA en Sky Sport Calcio y Sky Sport 254. Narración de Paolo Redi, enviada Giorgia Cenni; en Diretta Gol, Paolo Ciarravano
    • 21:00 h: MANCHESTER UNITED-ROMA en Sky Sport Arena y Sky Sport 253. Narración de Fabio Caressa, comentarios de Beppe Bergomi, enviados Paolo Assogna y Angelo Mangiante; en Diretta Gol, Riccardo Gentile
    • 21:00 h: VILLARREAL-PSG en Sky Sport 255. Narración de Davide Polizzi; en Diretta Gol, Dario Massara
    • 21:00 h: ATLÉTICO DE MADRID-BAYERN DE MÚNICH en Sky Sport 256. Narración de Antonio Nucera, enviado Nicolò Omini; en Diretta Gol, Daniele Barone
    • 21:00 h: BODØ GLIMT-LILLE en Sky Sport 257. Narración de Calogero Destro; en Diretta Gol, Riccardo Morelli
    • 21:00 h: LASK-SLOVAN BRATISLAVA en Sky Sport 258. Narración de Fabrizio Redaelli; en Diretta Gol, Andrea Voria

  • Galatasaray-Stuttgart 2-0

    GALATASARAY-STUTTGART 2-0

    Goles: 12' y 15' Batrakov (G)

  • Shakhtar Donetsk-Sporting de Lisboa 0-0

    SHAKHTAR DONETSK-SPORTING DE LISBOA 0-0

    Goleadores: -

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • BARCELONA-ASTON VILLA

    BARCELONA-ASTON VILLA

    Goleadores: -

  • VILLARREAL-PSG

    VILLARREAL-PSG

    Goleadores: -

  • ATLÉTICO DE MADRID-BAYERN DE MÚNICH

    ATLÉTICO DE MADRID-BAYERN DE MÚNICH

    Goleadores: -

  • Bodø/Glimt-Lille

    BODØ GLIMT-LILLE

    Goleadores: -

  • LASK-SLOVAN BRATISLAVA

    LASK-SLOVAN BRATISLAVA

    Goleadores: -