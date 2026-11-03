Tras una semana de parón que en la Serie A coincidió con la primera jornada intersemanal del campeonato, vuelve la Champions League con siete partidos programados para la cuarta jornada, además de los dos que disputarán Inter y Roma. Estos encuentros empiezan a ser importantes para definir la clasificación de la fase de liga.
La jornada arranca con los dos partidos de las 18:45, Galatasaray-Stuttgart y Shakhtar-Sporting de Lisboa, pero también hay grandes duelos y cruces cargados de emoción, como Atlético de Madrid-Bayern de Múnich, Barcelona-Aston Villa y Villarreal-PSG.