Power Ranking de la Champions League 2025-26: Manchester City y Liverpool ascienden mientras Chelsea, Real Madrid e Inter pierden terreno

Arsenal sigue firme en la cima tras mantener su récord perfecto con una cómoda victoria en Brujas. El Bayern Múnich, por su parte, se reencontró con la victoria ante el Sporting CP tras su primera derrota de la temporada en el Emirates, mientras que el Manchester City se recuperó de la sorpresiva caída en casa contra el Bayer Leverkusen al imponerse en el Bernabéu y aumentar los problemas del Real Madrid de Xabi Alonso.

En otros encuentros, el Barcelona remontó para vencer al Eintracht Frankfurt, el Paris Saint-Germain fue frenado por el Athletic Club en San Mamés y el Chelsea cayó ante el Atalanta en Bérgamo, generando dudas sobre sus opciones de título.

Aún quedan muchos partidos por jugar, pero GOAL analiza cuáles equipos parecen favoritos para el campeonato y quiénes corren el riesgo de una eliminación temprana, calificando a los 36 participantes de la Champions League 2025-26.

Actualización anterior: 27 de noviembre de 2025.