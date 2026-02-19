AFP
Cesc Fábregas se disculpa tras un acalorado enfrentamiento en la banda con Max Allegri, después de que el entrenador del AC Milan supuestamente llamara «niño» al técnico del Como
Revuelo en la banda del campo en San Siro
El área técnica del San Siro se convirtió en un escenario de intenso drama el miércoles por la noche, cuando el AC Milan y el Como empataron 1-1 en un partido muy reñido. Las tensiones entre los dos banquillos llegaron a un punto crítico durante un partido marcado por fricciones tácticas y enfrentamientos personales, con el entrenador del Milan, Allegri, y el del Como, Fábregas, en el centro de una acalorada tormenta.
El principal punto álgido se produjo cuando Fábregas, indignado porque Alexis Saelemaekers se había librado de una segunda tarjeta amarilla, pareció tomar cartas en el asunto. Cuando el extremo belga intentaba iniciar una transición, el entrenador español lo obstaculizó físicamente, agarrándole supuestamente la camiseta para impedir su avance. Esta infracción del protocolo provocó una reacción furiosa desde el banquillo del Milan, lo que dio lugar a una pelea multitudinaria y a una tarjeta roja para Allegri.
Veterano contra novato
A pesar de la disculpa tras el partido, el ambiente seguía siendo palpable, con una sensación de animosidad persistente. Las semillas de este conflicto se sembraron durante el primer encuentro entre los clubes en el Stadio Sinigaglia a principios de esta temporada, pero esas frustraciones estallaron a la vista del público durante el partido de vuelta en Milán. El resultado hace que el Milan pierda más terreno en la lucha por el título, un hecho que Allegri intentó restar importancia a pesar de la evidente frustración.
Según se informa, los dos entrenadores se cruzaron en los estrechos pasillos que conducen a la sala de prensa, donde tuvo lugar otro intercambio verbal. Allegri le habría dicho a su homólogo del Como en el túnel: «Eres un niño que empezó como entrenador». Allegri, siempre veterano, calificó el incidente como una falta de disciplina más que como un simple arrebato emocional.
Palabras intercambiadas tras el incidente
Dirigiéndose a los medios de comunicación con tono arrepentido, Fábregas explicó que su intervención fue fruto del calor del momento y no de la malicia. «Pido perdón porque hice algo de lo que no me siento orgulloso, hice algo antideportivo. Robamos el balón, pero toqué a [Saelemaekers] un poco por la emoción. Como dijo [el entrenador del Inter, Christian] Chivu el otro día: manos fuera, especialmente el entrenador. No podemos hacer esto. Espero no volver a hacerlo nunca más».
Allegri se mostró mucho menos dispuesto a dejar pasar el asunto y criticó duramente la conducta del joven español. «¿Se ha disculpado? Ya veo, así que si la próxima vez alguien corre por la línea, yo también me tiraré en plancha. Fui allí para defender a Saelemaekers, el jugador reaccionó y en ese momento uno de los hombres del Como se me acercó, no sé quién es, pero no pasó nada».
El entrenador del Milan continuó sugiriendo que Fábregas aún tiene mucho que aprender sobre la disciplina que se requiere en el banquillo. «Cuando estás en el campo, tienes que ser respetuoso con el árbitro y con los equipos. Hubo un intercambio entre los entrenadores. Es un entrenador muy joven. Le deseo que gane mucho en su carrera porque tiene todas las cualidades para hacerlo».
A pesar de la fricción, Fábregas encontró un momento de gracia para elogiar al maestro del Milan, Luka Modric, de 41 años. «Es un verdadero placer verlo jugar. Le he felicitado... ¿qué podía hacer? Es un fenómeno, un privilegio tenerle en la Serie A. Intentamos presionarle mucho, con contacto físico, y a él no le importa. Contra dos, contra cuatro, siempre encuentra la solución».
En busca de la calma
El AC Milan debe ahora apartar su atención de las payasadas en la banda y volver a centrarse en la clasificación de la Serie A, donde se aferra desesperadamente al grupo de perseguidores en la lucha por el título. La pérdida de dos puntos en casa supone un duro golpe para las ambiciones de Allegri, y es probable que el entrenador se enfrente a una sanción tras su expulsión durante la trifulca.
Para Fábregas y el Como, el punto conseguido en San Siro es una gran declaración de intenciones, que demuestra que pueden competir con los grandes de Italia, aunque sus métodos a veces crucen la línea. El entrenador español estará ansioso por dejar atrás la polémica y centrarse en el crecimiento táctico de su equipo, que mostró destellos de brillantez a través de Paz antes de que se desatara el caos.
La resistencia del Milan se pondrá a prueba en su próximo partido, cuando se enfrente al Parma el domingo, mientras que el Como buscará coger impulso contra la Juventus el sábado.
