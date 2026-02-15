Getty Images Sport
Cesc Fábregas le dice a Álvaro Morata que «cambie de profesión» tras la expulsión del jugador del Chelsea por el Como
Locura en Morata tras la expulsión del delantero por un colapso nervioso de 60 segundos.
Morata entró en juego con el Como, equipo al que está cedido por el AC Milan, en el minuto 57, con su equipo perdiendo por 2-0 en el encuentro de la Serie A disputado en el Stadio Giuseppe Sinigaglia. Con el Como buscando una plaza europea y la Fiorentina luchando por evitar el descenso, el equipo local recortó distancias en el minuto 77 gracias a un gol en propia puerta de Fabiano Parisi, antes de que Morata se volviera loco y decidiera el resultado.
El jugador de 33 años se ganó su primera tarjeta amarilla del partido en el minuto 88, antes de ir más allá solo 60 segundos después, empujando con la cabeza a Luca Ranieri fuera del balón y enviando al jugador estrella de la Fiorentina al suelo. Morata se ganó una segunda tarjeta amarilla y la expulsión a pocos minutos del final del partido.
Fábregas, comprensiblemente, estaba furioso con su antiguo compañero en el Chelsea, Morata, al final del partido y cuestionó la expulsión sin sentido del jugador en la costosa derrota de su equipo.
Fábregas le dice a Morata que «cambie de profesión» tras su costosa expulsión.
Fábregas declaró a los periodistas: «La provocación forma parte del fútbol. Quienes no toleran la provocación tienen que cambiar de profesión.
Es un jugador con experiencia, espero más de él, porque la línea entre ganar y perder es muy fina.
No me gustan las excusas. Tenemos que jugar nuestro propio juego. Lo que digan los demás no debería importarnos».
El excentrocampista del Barcelona, Chelsea y Arsenal continuó hablando sobre la derrota de su equipo ante la Fiorentina: «Me molesta no haber podido ayudar a los chicos a comprender la importancia del partido. Les mostré mi experiencia como futbolista durante la semana, quizá demasiado, pero no fue suficiente. Somos un equipo joven.
«En la segunda parte no fue un partido de fútbol. Dejando eso de lado, el partido hay que ganarlo con la motivación y la energía adecuadas.
Me siento mal como entrenador, porque hoy no he sido capaz de transmitir esto a mis jugadores. Quizás estaba en nuestras cabezas. Hemos cometido un error en nuestra actitud, tenemos que mostrar más ganas. No me ha gustado mucho la primera parte y, repito, la segunda parte no ha sido un partido de fútbol».
El exjugador del Chelsea Morata, que fracasó en el club, está pasando apuros en su cesión al Como.
Morata, un jugador veterano en el sentido más auténtico de la palabra, ha jugado en algunos de los clubes más importantes de Europa, pero le ha costado encontrar un hogar a largo plazo.
El exjugador del Chelsea, que fracasó en su etapa en el club, fichó por el Real Madrid en 2017 por una cifra récord de 70 millones de libras (95,5 millones de dólares), pero solo consiguió 24 goles y seis asistencias en 72 partidos, ya que le costó adaptarse a la Premier League y, finalmente, se marchó al Atlético de Madrid dos años después.
Actualmente en su segunda cesión fuera del AC Milan, el capitán de la selección española ganadora de la Eurocopa 2024, Morata, ha sido en gran medida suplente de Tasos Douvikas en el Como y solo ha logrado un gol y dos asistencias en 18 partidos en todas las competiciones. Sus últimas hazañas, que le han valido una expulsión y han perjudicado a su equipo, probablemente no ayudarán a mejorar su imagen ante Fábregas, cuyos comentarios mordaces reflejan la realidad de un jugador que debería dar un ejemplo mucho mejor en esta etapa de su carrera.
Las esperanzas de Morata en el Mundial penden de un hilo
Morata fue descartado de la selección española de Luis de la Fuente en octubre por primera vez desde 2018, y se enfrenta a una batalla cada vez más difícil para recuperar su forma a tiempo y ganarse un puesto en la selección de La Roja para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México este verano.
El delantero, con 87 partidos internacionales a sus espaldas, capitaneó a su selección hasta la gloria en 2024, por lo que su exclusión total de la selección este verano sería una gran noticia, pero primero debe arreglar rápidamente las cosas con Fábregas y Como para recuperar su forma en el club. Morata también se ha separado recientemente de su esposa, Alice Campello, en un periodo difícil para el español tanto dentro como fuera del campo.
