Centrocampo de la Juventus: Hojbjerg y Bakola, además de Sarr

Además del senegalés Pape Matar Sarr, esperado en la Juventus para pasar el reconocimiento médico y firmar el contrato, la directiva de la Juventus también trabaja en una segunda incorporación para el centro del campo. En la agenda sigue figurando el nombre de Darryl Bakola, centrocampista francés nacido en 2007 del Sassuolo, una opción joven y de futuro. Pero la alternativa lleva a un perfil mucho más experimentado e internacional: Pierre-Emile Højbjerg.
Según Tuttosport, el director deportivo Ricky Massara está trabajando para intentar regalarle a Luciano Spalletti un nombre de peso. El danés del Marsella ya había sido buscado por Cristiano Giuntoli hace dos años y vuelve ahora a estar de actualidad para reforzar un centro del campo que necesita calidad, personalidad y experiencia.