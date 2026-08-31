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CM Grafica Hojbjerg Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Centrocampo de la Juventus: Hojbjerg y Bakola, además de Sarr

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Fichajes
P. Hoejbjerg
D. Bakola

En las últimas 48 horas de mercado, la Juventus debe paliar la emergencia en el centro del campo

Además del senegalés Pape Matar Sarr, esperado en la Juventus para pasar el reconocimiento médico y firmar el contrato, la directiva de la Juventus también trabaja en una segunda incorporación para el centro del campo. En la agenda sigue figurando el nombre de Darryl Bakola, centrocampista francés nacido en 2007 del Sassuolo, una opción joven y de futuro. Pero la alternativa lleva a un perfil mucho más experimentado e internacional: Pierre-Emile Højbjerg.


Según Tuttosport, el director deportivo Ricky Massara está trabajando para intentar regalarle a Luciano Spalletti un nombre de peso. El danés del Marsella ya había sido buscado por Cristiano Giuntoli hace dos años y vuelve ahora a estar de actualidad para reforzar un centro del campo que necesita calidad, personalidad y experiencia.

  • Højbjerg, capitán de Dinamarca y punto de referencia del Olympique de Marsella, llega del partido de anoche contra el Mónaco, que disputó como titular. Una señal de la centralidad del jugador en los planes del club francés, que sin embargo lidia con la necesidad de aligerar sensiblemente la masa salarial y de ingresar lo máximo posible en estas últimas horas de mercado.


    El danés figura así entre los posibles salientes, junto a Leonardo Balerdi, ya traspasado a la Roma. Una situación que la Juventus quiere seguir con atención. Højbjerg gusta mucho a Spalletti y representa un perfil capaz de poner de acuerdo al área técnica: calidad en la gestión del balón, timing de llegada, liderazgo y una sólida experiencia internacional.


    Características que podrían elevar el nivel de la línea y, al menos en parte, cubrir el vacío dejado por la no llegada de Franck Kessié, que acabó en el Atalanta, y por la lesión de Thuram. La carrera por Højbjerg, con el cierre del mercado ya a un paso, sigue siendo una misión complicada. Pero la Juventus está lista para intentarlo hasta el final.




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