Catar destaca en la Copa Árabe 2025 con accesibilidad total y asientos especiales para aficionados con necesidades especiales

Desde que obtuvo los derechos para organizar la Copa Mundial de la FIFA 2022, Catar se ha consolidado como un centro deportivo global, capaz de albergar eventos de clase mundial gracias a la exitosa realización de múltiples torneos de gran relevancia.

Además de la exitosa Copa Mundial 2022, el país ha sido sede de competiciones como la Copa Asiática de la AFC, la Liga de Campeones de la AFC, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, la Copa Árabe de la FIFA, la Copa Intercontinental de la FIFA y la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.

Recientemente completó con éxito la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2025 y actualmente organiza la Copa Árabe de la FIFA 2025. Además, este mes también acogerá la Copa Intercontinental de la FIFA 2025.

Más allá de los estadios de última generación y la infraestructura de primer nivel, Catar ha puesto especial atención en garantizar la experiencia de todos los aficionados, con medidas destacadas para proteger y facilitar la participación de personas con discapacidades. Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad de la ONU, el 3 de diciembre, es momento de conocer esas iniciativas.