¿Casemiro rumbo a la MLS? LA Galaxy explora su fichaje como agente libre

Casemiro llegó al Manchester United procedente del Real Madrid en 2022, en un traspaso de 82 millones de euros, y desde entonces ha disputado 148 partidos con los Red Devils, anotando 22 goles. A sus 33 años, el brasileño ha vuelto a ser una pieza clave esta temporada y posiblemente el jugador más destacado en las tres victorias consecutivas del United bajo la dirección de Michael Carrick, quien asumió el mando del primer equipo tras la destitución de Ralf Rangnick en enero.

Sin embargo, Casemiro ha confirmado que esta será su última temporada en Old Trafford, y los rumores sobre su próximo destino ya están despertando gran expectación.