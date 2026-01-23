Casmiro Man UtdGetty/GOAL
Casemiro demostró que el brutal comentario de Jamie Carragher de "dejar el fútbol" estaba equivocado en el Manchester United, pero es el momento adecuado para que la estrella se retire y comience la reconstrucción del mediocampo de los Red Devils

No hace mucho tiempo parecía que Casemiro dejaría el Manchester United en desgracia, expulsado por la puerta de atrás y fuera del fútbol europeo para siempre, consignado a la historia como uno de los peores errores de transferencia del club. En cambio, está listo para irse con la cabeza en alto, demostrando que, contrario a la brutal evaluación de Jamie Carragher, el fútbol nunca lo abandonó después de todo.

El anuncio del United el jueves de que Casemiro se dispone a dejar el club en el verano cuando su contrato expire estuvo perfectamente sincronizado, un raro caso de que los Red Devils hicieran algo bien. Llegó después de una de las mejores actuaciones de la temporada contra el Manchester City, cuando recibió una ovación del público de Old Trafford y escuchó su nombre resonar en el estadio. 

Y llegó en un momento en que crecía la especulación sobre si el club activaría o no su extensión de contrato de un año, lo cual amenazaba con convertirse en una distracción de la búsqueda de ese fundamental puesto en el top cuatro. Ahora Casemiro tiene mucho tiempo para buscar un nuevo club y el United tiene más tiempo para comenzar su reconstrucción del mediocampo y apuntar a jugadores que están entrando en los mejores años de su carrera.

Esto significa que el brasileño puede concentrarse en terminar su carrera en el United, que ha tenido altibajos, en un verdadero nivel alto y recibir la despedida que merece por luchar para volver al equipo y demostrar que todos estaban equivocados...

    Impacto instantáneo

    Casemiro tuvo un impacto enorme en el United cuando llegó desde el Real Madrid en agosto de 2022. El equipo había perdido sus dos primeros partidos de la temporada contra Brighton y Brentford - siendo goleados 4-0 por las Abejas - y él reforzó instantáneamente su mediocampo y aportó al equipo su mentalidad de ganar a toda costa, forjada durante sus ocho años en el corazón de la máquina ganadora de múltiples Champions League del Madrid.

    Fue fundamental para que el United terminara tercero en la Premier League, alcanzara la final de la FA Cup y ganara la Carabao Cup, la cual celebró en el campo de Wembley con tanto entusiasmo como cualquier trofeo que hubiera ganado con el Madrid. De hecho, en una entrevista con AS el año pasado, Casemiro describió la campaña 2022-23 como su mejor actuación a nivel individual de toda su carrera.

    Humillado por Palace y Carragher

    Pero jugar más de 50 partidos en una temporada tuvo su impacto en su cuerpo y en la siguiente campaña parecía que estaba luchando por mantener el ritmo de la Premier League mientras también sufría dos lesiones. El resto del equipo también fue devastado por las lesiones y al final de la campaña se le pidió a Casemiro que anclara un mediocampo inexperto o jugara como defensa central, una posición que nunca había jugado antes.

    Fue al jugar como defensa central que el Crystal Palace arrasó con el United en Selhurst Park, goleándolos 4-0. Casemiro fue expuesto por Michael Olise y fue entonces cuando Carragher arremetió contra el brasileño en Sky Sports diciendo: "Siempre recuerdo algo cuando me retiré: 'Deja el fútbol antes de que el fútbol te deje'". 

    "El fútbol lo ha dejado a este nivel superior. Necesita dejarlo a este nivel de fútbol y moverse. Un hombre de ese nivel no debería pasar por lo que está pasando ahora, necesita dejarlo".

    Descartado por Ten Hag y Amorim

    Casemiro fue entonces excluido del equipo para la final de la FA Cup. Se esperaba que se fuera ese verano, especialmente si un club de Arabia Saudita llamaba a la puerta. Sin embargo, no llegaron ofertas aceptables y el brasileño empezó decentemente la siguiente campaña. Pero todo se desmoronó nuevamente cuando cometió un error que condujo a un gol contra el Liverpool y fue sustituido al medio tiempo por Erik ten Hag por el debutante de 20 años, Toby Collyer.

    El brasileño no volvió a iniciar otro partido de liga bajo el mando de Ten Hag durante seis semanas. El técnico interino Ruud van Nistelrooy se apoyó mucho en el veterano en sus cuatro juegos a cargo después de que Ten Hag fue despedido, pero Ruben Amorim también pareció descartarlo, dejándolo en el banquillo sin jugar en 12 partidos de una secuencia de 15.

    Casemiro regresó al equipo contra el Tottenham, pero solo después de una crisis de lesiones que afectó a Kobbie Mainoo y Collyer. Y el entrenador dio una evaluación típica pero brutalmente honesta del jugador cuando habló con TNT Sports México por esa época. Dijo: "Entendemos que Casemiro tiene otras cosas hoy en día. La inteligencia que tiene, entendiendo el juego, entendiendo dónde va a caer el balón, pero estamos en una liga que puedo ver, incluso en competiciones europeas, que la diferencia de intensidad es grande. Y así, siento que este equipo también necesita jugadores con una intensidad muy alta."

    Excavando

    Pero una vez que Casemiro tuvo una serie de partidos, comenzó a demostrar que su entrenador estaba equivocado y aseguró su lugar en la alineación de Amorim para la fase crucial de la temporada, jugando un papel fundamental en el camino hacia la final de la Europa League. Contribuyó en tres de los goles en el increíble triunfo en remontada en tiempo extra sobre Lyon y anotó en la ida de la semifinal contra el Athletic Club. También obtuvo una convocatoria de regreso a la selección brasileña bajo Carlo Ancelotti, su antiguo jefe en Madrid.

    Ha permanecido inamovible esta temporada, comenzando 19 de los 22 partidos de liga del United. Y cada vez que no ha sido titular, el equipo ha sufrido mucho, perdiendo contra Grimsby en la Carabao Cup, Brighton en la FA Cup y Manchester City, Brentford y Aston Villa en la Premier League. Ha contribuido con cuatro goles y una asistencia desde el mediocampo defensivo y fue sobresaliente en la primera victoria del United en Anfield en una década y, más recientemente, contra el City.

    En octubre, Amorim elogió a Casemiro por afianzarse y recuperar su lugar en el equipo. Dijo: "Luchó y trabajó y ahora está de vuelta en el equipo nacional. Aporta mucha experiencia, es un ejemplo para todos. Entendemos que el fútbol puede cambiar realmente rápido. Solo necesitas trabajar. Vas a jugar si haces las cosas bien".

    Demasiado caro para mantener

    Pero eso no significa que el United esté equivocado al dejar ir a Casemiro en el verano. Cumple 34 años el próximo mes y es uno de los jugadores mejor pagados del club. Los informes sobre su salario real varían de £325,000 por semana a £375,000 por semana, aunque ha estado sujeto a una reducción del 25 por ciento en su salario como todos los demás jugadores del equipo en las tres temporadas en que el United no ha logrado calificar para la Liga de Campeones. The Athletic estima que entre su tarifa de transferencia de £70 millones desde el Real Madrid y su salario durante cuatro años, le ha costado al club un total de £119 millones.

    Extender su contrato por un año habría significado en los mismos términos que su acuerdo inicial, costando al club entre £16.5 millones y £19.5 millones anualmente. Esa cifra aumentaría aún más en caso de que el United calificase para la Liga de Campeones. Se ha informado que cuando Sir Jim Ratcliffe se enteró del salario de Casemiro, dio la alarma y lo utilizó efectivamente como un ejemplo de la avaricia del club antes de su llegada. 

    En una era en la que Ratcliffe ha eliminado almuerzos gratuitos para los empleados y ha despedido hasta 450 personas para ahorrar costos, el salario de Casemiro era cada vez más difícil de justificar. Fuentes del United han enfatizado que la salida de Casemiro permitirá una capacidad adicional para invertir en el fortalecimiento del equipo a medida que el club continúa construyendo hacia un éxito regular y sostenido.

    Disfrútalo mientras dure

    Incluso con el impresionante resurgimiento de Casemiro, es difícil no argumentar que el fichaje de United en primer lugar olía a desesperación. Lo correcto ahora es construir para el futuro y apuntar a jugadores que puedan liderar el centro del campo de United durante la próxima década, jugadores como el internacional inglés Elliot Anderson y el centrocampista del Palace Adam Wharton o Carlos Baleba de Brighton, quien fue un objetivo el verano pasado.

    Casemiro dijo: "Llevaré al Manchester United conmigo durante toda mi vida" y también ha dejado su huella en el club. Puede que haya sido una solución temporal y cara además, pero el brasileño ha traído mucha alegría a los aficionados del United y les ha dado muchos momentos que nunca olvidarán.

    Llevó al club de vuelta a la Liga de Campeones, ayudó a entregar el primer trofeo en seis años y luego revirtió su propio declive para darles algo de estabilidad. Ahora le quedan cuatro meses y los aficionados del United deberían saborearlos, ya que no será fácil reemplazar a un jugador con su experiencia o con su total negativa a rendirse.

