Casemiro busca unirse a la estrella de la selección estadounidense Christian Pulisic en el AC Milan antes de abandonar el Manchester United
Casemiro dejará el Manchester United este verano.
Casemiro lleva buscando un nuevo club desde principios de año, ya que el United decidió no renovarle el contrato, que expira al final de la temporada.
Los Red Devils confirmaron la decisión en enero con un comunicado en el que se podía leer: «Casemiro dejará el Manchester United este verano, al expirar su contrato.
El legendario centrocampista ha disfrutado de cuatro temporadas en el club, en las que ha disputado 146 partidos y marcado 21 goles hasta la fecha.
Casemiro, un ganador nato, fue presentado en Old Trafford en agosto de 2022 y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de la afición por su carácter combativo y su capacidad para marcar goles en momentos cruciales».
Ha seguido siendo un jugador clave durante el resurgimiento del club bajo la dirección de Michael Carrick, con actuaciones características en victorias sobre equipos como el Manchester City, el Arsenal, el Fulham, el Tottenham Hotspur y el Everton durante el último mes. El jugador de 34 años había sido anteriormente objeto de burlas por parte de aficionados y expertos, y se mostró especialmente vulnerable durante las últimas etapas de la etapa de Erik ten Hag al frente del equipo y la mayor parte de la breve etapa de Ruben Amorim.
Casemiro quiere seguir en Europa
Con su futuro en el aire, Casemiro ha sido naturalmente vinculado con toda una serie de supuestos interesados. Se ha barajado un traspaso a la MLS, y se ha informado de que el cinco veces ganador de la Liga de Campeones podría ser fichado para jugar junto a su antiguo rival en el Clásico, Lionel Messi, en el Inter de Miami. El LA Galaxy, donde anteriormente jugaron leyendas como David Beckham y Zlatan Ibrahimovic, también ha sido promocionado como un posible destino para el centrocampista.
Casemiro y su familia han sido vistos recientemente en Florida, mientras que su esposa Ana también estuvo en Las Vegas a principios de este mes.
Sin embargo, The Sun afirma que Casemiro está interesado en seguir jugando en Europa por el momento, ya que cree que todavía tiene lo necesario para jugar al más alto nivel. Es posible que tenga esa oportunidad, ya que el informe añade que Italia podría ser un destino ideal para que la antigua estrella del Oporto continúe su carrera.
El brasileño podría formar pareja con Pulisic y su antiguo compañero en el Real Madrid.
El AC Milan no ha tenido reparos en fichar a veteranos en el pasado. De hecho, realizó uno de los movimientos más astutos de cualquier equipo del mundo en el mercado de fichajes de verano al incorporar al veterano centrocampista Luka Modric, que disfrutó de un gran éxito junto a Casemiro en el Real Madrid. El croata firmó un contrato de un año con opción a otra temporada, que seguramente se ejercerá dada la naturaleza de sus actuaciones con el equipo de Massimiliano Allegri hasta ahora.
Casemiro también tendría la oportunidad de jugar junto a Christian Pulisic, que ha resucitado su carrera en San Siro tras una etapa mediocre en Inglaterra con el Chelsea. El internacional estadounidense es ahora uno de los jugadores más importantes del Milan y está disfrutando de otra excelente temporada, con diez goles en todas las competiciones hasta la fecha.
Los rossoneri se han quedado a diez puntos de su rival ciudadano, el Inter de Milán, en la lucha por el título de la Serie A, pero la llegada de Casemiro podría ayudarles en su intento por conquistar el campeonato la próxima temporada.
Casemiro sigue rindiendo al máximo con el Manchester United antes de su marcha.
Aunque las especulaciones seguirán rodeando a Casemiro hasta que se confirme su próximo club, el centrocampista sigue comprometido con el United durante el resto de la temporada. Los Red Devils tienen ahora una magnífica oportunidad de asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada, algo que parecía bastante improbable durante los últimos meses de Amorim en el club.
Se espera que el veterano vuelva a ser titular el domingo, cuando el United vuelva a la acción en casa contra el Crystal Palace.
