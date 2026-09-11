¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Carlos Augusto, cada vez más importante: el Inter acelera para renovar su contrato

Inter Milán
Fichajes
C. Augusto

El brasileño ha empezado bien la temporada y podría ser titular ante el Udinese

Un buen inicio de temporada, realzado por el gol en el Bernabéu contra el Real Madrid, ha vuelto a confirmar el peso de Carlos Augusto en el proyecto del Inter. Una importancia reconocida también por el club interista, que según Il Corriere dello Sport está decidido a blindar al lateral brasileño: su actual contrato expira en 2028, pero la renovación ya figura entre las prioridades del club.


El nuevo director deportivo Baccin está llamado a poner orden en las situaciones contractuales de seis jugadores de la plantilla. Entre ellas también está la de Federico Dimarco, cuyo futuro está en evolución. Una señal importante llegó precisamente desde Madrid, donde el director deportivo del Inter se reunió con el agente del carrilero.



  • En cuanto a Carlos Augusto, en cambio, mucho dependerá de la voluntad del propio interesado. Como subraya Il Corriere dello Sport, el brasileño tendrá que convencerse de que puede encontrar en el Inter el espacio y la continuidad necesarios para ser protagonista. En la jerarquía de Chivu, de hecho, el futbolista de 1999 parte todavía por detrás de Bastoni y Dimarco, pero sus actuaciones están aumentando su peso específico dentro del equipo. El Inter está dispuesto a hacer su parte también en el plano económico, con la intención de mejorar el sueldo del jugador. Las próximas semanas podrían, por tanto, traer novedades significativas en el frente de la renovación.


    Mientras tanto, Carlos Augusto podría tener otra oportunidad como titular ya el lunes contra el Udinese. Mucho dependerá de las condiciones de Dimarco, que debería volver a entrenarse con el grupo entre hoy y mañana.

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Udinese crest
Udinese
UDI