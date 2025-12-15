AFP
Carlo Ancelotti negocia su futuro al frente de Brasil de cara al Mundial 2026
Ancelotti negocia extensión con Brasil más allá del Mundial 2026
Brasil y Carlo Ancelotti han iniciado conversaciones para extender el contrato del técnico más allá del Mundial 2026, según informa The Athletic. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) busca asegurar al italiano hasta 2030, con la intención de construir un proyecto a largo plazo en lugar de limitar su gestión a un solo ciclo mundialista.
Ancelotti fue nombrado seleccionador en mayo con un contrato inicial de un año, vigente hasta el final del Mundial. Su llegada representó un cambio histórico, convirtiéndose en el primer entrenador extranjero en dirigir a la Seleção tras su salida del Real Madrid al término de la temporada 2024-25.
Desde su llegada, Ancelotti ha dirigido la recta final de las eliminatorias mundialistas y varios amistosos internacionales. A pesar de resultados mixtos, Brasil aseguró su clasificación para el Mundial, manteniendo su récord de participación continua y reforzando la confianza de la CBF en el liderazgo del experimentado técnico.
El presidente de la CBF habló anteriormente sobre la extensión de Ancelotti
El presidente de la CBF, Samir Xaud, confirmó en noviembre que las conversaciones sobre el futuro de Ancelotti han sido recibidas de manera positiva por la federación. Al referirse a la posible extensión del contrato del entrenador, declaró: “Veo esta conversación de manera positiva”.
Xaud subrayó que la decisión final dependerá del acuerdo entre ambas partes y destacó la importancia de mantener la estabilidad en el equipo nacional. “Él ya dijo en una entrevista que depende de ambos lados. Siempre creo en construir una relación de trabajo sólida”, añadió.
El presidente concluyó enfatizando su confianza en que se dan las condiciones adecuadas para una colaboración a largo plazo: “Todo está ahí para que tenga éxito”, reflejando la creciente convicción de la federación de que Ancelotti es el hombre indicado para guiar a Brasil en el próximo ciclo mundialista y más allá.
El período inicial de Ancelotti muestra ensayo y error
El nombramiento de Ancelotti puso fin a una prolongada búsqueda de la CBF, que lo consideraba el candidato ideal para devolver la estabilidad tras un período turbulento. Reemplazó a Dorival Júnior, despedido en marzo tras solo 14 meses en el cargo debido a resultados y rendimientos inconsistentes durante la clasificación para la Copa del Mundo.
A pesar de heredar un equipo bajo presión, Ancelotti logró estabilizar rápidamente la situación. Se hizo cargo de los últimos cuatro partidos de clasificación de Brasil, sumando dos victorias, un empate y una derrota. Brasil terminó quinto en la tabla sudamericana, una posición modesta según los estándares históricos, pero suficiente para asegurar la clasificación y mantener intacto su orgulloso récord.
Más allá de los compromisos competitivos, Ancelotti ha utilizado los amistosos para experimentar y evaluar opciones. Brasil venció a Corea del Sur y Senegal, mientras que perdió ante Japón y empató con Túnez, resultados mixtos que proporcionaron información valiosa. En términos generales, el panorama es optimista, con la federación enfocada en la estructura y la planificación a largo plazo más que en la perfección inmediata.
Una gran actuación en el Mundial asegurará la extensión de Ancelotti
La atención ahora se centra en si Brasil y Ancelotti lograrán concretar una extensión que lo mantenga al mando hasta 2030. Un acuerdo de este tipo reflejaría el compromiso de la CBF con la continuidad y su convicción de que el éxito sostenido requiere tiempo, en lugar de cambios constantes de entrenadores.
A corto plazo, el foco de Ancelotti estará en preparar a Brasil para la Copa del Mundo 2026, donde la selección busca romper una sequía de títulos que se remonta a 2002. Tras salir en cuartos de final en los dos últimos torneos, la presión sobre el italiano para conseguir resultados en el escenario más grande es evidente.
Brasil ya conoce a sus rivales de la fase de grupos del próximo verano, con los tres partidos programados en Estados Unidos: Marruecos, Haití y Escocia. La forma en que Ancelotti gestione esta campaña podría definir si sus conversaciones con la CBF marcan el inicio de un largo reinado o el comienzo de un mandato breve.
