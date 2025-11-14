Carlo Ancelotti hace una predicción 'peligrosa' sobre la Copa del Mundo de Inglaterra y da su veredicto sobre Jude Bellingham

El exentrenador del Chelsea y AC Milan estaba a cargo en Madrid cuando Bellingham fue fichado del Dortmund por 88 millones de libras ($115m) en 2023, y en su primera temporada juntos, ganaron un doblete de Champions League y La Liga. Sin embargo, las cosas no salieron tan bien la temporada pasada, ya que los amargos rivales Barcelona superaron a Los Blancos en la liga y la Copa del Rey. Tras la noticia de la salida de Ancelotti del Santiago Bernabéu a principios de este año, el internacional inglés elogió al italiano.

Escribió en Instagram: "Míster, gracias por todo. Fue un placer y una gran experiencia aprender del entrenador más exitoso de nuestro club y uno de los más grandes de todos los tiempos. Lo que me has enseñado sobre la vida y el fútbol permanecerá conmigo siempre, y estaré eternamente agradecido. ¡Buena suerte en tu próximo viaje, te deseo a ti, a tu equipo y a tu familia nada más que felicidad!"

Y a principios de esta semana, Ancelotti fue igualmente elogioso sobre el ex prodigio del Birmingham City.