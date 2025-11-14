Carlo Ancelotti hace una predicción 'peligrosa' sobre la Copa del Mundo de Inglaterra y da su veredicto sobre Jude Bellingham
La cercana relación entre Ancelotti y Bellingham
El exentrenador del Chelsea y AC Milan estaba a cargo en Madrid cuando Bellingham fue fichado del Dortmund por 88 millones de libras ($115m) en 2023, y en su primera temporada juntos, ganaron un doblete de Champions League y La Liga. Sin embargo, las cosas no salieron tan bien la temporada pasada, ya que los amargos rivales Barcelona superaron a Los Blancos en la liga y la Copa del Rey. Tras la noticia de la salida de Ancelotti del Santiago Bernabéu a principios de este año, el internacional inglés elogió al italiano.
Escribió en Instagram: "Míster, gracias por todo. Fue un placer y una gran experiencia aprender del entrenador más exitoso de nuestro club y uno de los más grandes de todos los tiempos. Lo que me has enseñado sobre la vida y el fútbol permanecerá conmigo siempre, y estaré eternamente agradecido. ¡Buena suerte en tu próximo viaje, te deseo a ti, a tu equipo y a tu familia nada más que felicidad!"
Y a principios de esta semana, Ancelotti fue igualmente elogioso sobre el ex prodigio del Birmingham City.
Ancelotti defiende a Bellingham
El exentrenador del Everton dijo en el podcast Rest is Football que Bellingham era un jugador top e incluso lo comparó con el gran brasileño Kaká. También descartó cualquier noción de que el mediocampista ofensivo tenga problemas de actitud, un tema que ha surgido después de que no fuera seleccionado para las convocatorias de Inglaterra de octubre de Thomas Tuchel.
Ancelotti dijo esta semana: "Creo que Jude es un jugador fantástico. Si tengo que comparar, estábamos hablando de Kaká. Es este tipo de jugador, un jugador realmente inteligente, que es físicamente muy fuerte, fantástico para llegar al área en el momento adecuado. Lo está haciendo muy bien, y tal vez tuvo un problema con su hombro. Estuvo fuera por dos o tres meses, ahora está de vuelta. No hay interrogantes. Pero, ¿por qué tienes que ponerle un signo de interrogación a Bellingham?"
Agregó: "No, nunca tuve un problema con Jude sobre su actitud. Es realmente profesional, muy serio, trabaja duro en los entrenamientos, como todos los jugadores ingleses. Y no, no hay quejas."
Y el viernes, cuando le preguntaron si Bellingham era uno de los mejores mediocampistas del mundo, Ancelotti respondió: "¿Qué esperas que diga? ¿Sí o no? Por supuesto. Uno de los mejores. Tuve una buena relación con él. Me ayudó a ganar una Champions League en 2024. Así que para mí, estoy un poco involucrado en el juicio de Jude Bellingham, pero es un buen tipo y un gran jugador."
Inglaterra respaldada para ser una amenaza en el Mundial
Tras la victoria de Inglaterra 2-0 contra Serbia en la clasificación para el Mundial, en un partido donde Bellingham fue un suplente en la segunda mitad, Ancelotti declaró que los Tres Leones podrían llegar lejos en el torneo del próximo año en Norteamérica.
"Inglaterra será peligrosa, seguro”, dijo. “Tienen una calidad fantástica, un entrenador fantástico. Los vi jugar anoche contra Serbia. Son un equipo con mucha calidad, por supuesto. Tal vez digan que no competirán pero estoy seguro de que competirán e intentarán ganar la Copa del Mundo."
¿Qué sigue para Bellingham?
Mientras Bellingham está de vuelta en forma y está causando una buena impresión en Madrid una vez más, anotando tres goles y sumando una asistencia en 11 partidos para los gigantes españoles, está siendo mantenido fuera del equipo de Inglaterra por la estrella del Aston Villa, Morgan Rogers. Aunque la competencia por los puestos será feroz, Tuchel dice que Bellingham y Rogers se llevan bien.
"Es normal, pero es uno de los mejores amigos de Jude, así que no creo que sienta ese tipo de presión. Compiten en este momento por la misma posición, y aún son amigos", dijo. "Son muy respetuosos el uno con el otro y se caen bien. Morgan mereció quedarse en el campo porque tuvo tres actuaciones fantásticas con él y en segundo lugar no sabíamos qué vendría si nuestro plan era correcto con la presión alta. Sería injusto para Jude intentar resolver todo porque cambiamos nuestra forma de presionar en los últimos dos campamentos. Declan [Rice], Morgan y Harry [Kane] ya lo hicieron en tres a cuatro partidos juntos. Pensé que podrían adaptarse un poco más rápido. Una vez que veamos la formación, podemos dar instrucciones claras a Phil [Foden] y Jude y traerlos desde el banco."