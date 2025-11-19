Carlo Ancelotti explica por qué ordenó a Estevao Willian entregar el segundo penal de Brasil a Lucas Paquetá en el empate con Túnez, ya que el fallo del astro del West Ham resultó costoso
Brasil desperdicia oportunidades y termina 2025 con un empate
Brasil terminó 2025 con una nota decepcionante al ser mantenido a un empate 1-1 por un enérgico equipo de Túnez, ya que Ancelotti supervisó su segundo empate como entrenador de la Seleção el martes. Los cinco veces campeones del mundo perdieron varias oportunidades durante el partido, incluyendo el intento temprano de Rodrygo, que fue despejado en la línea. Túnez luego tomó una ventaja sorpresiva en el minuto 23 cuando Hazem Mastouri rompió el empate.
Casemiro y Vinicius Junior estuvieron cerca de igualar antes de que Estevao restableciera la paridad desde el punto de penalti en el minuto 44. Brasil recibió un segundo penalti en el minuto 78 después de que Ferjani Sassi cometiera una falta a Vitor Roque. Estevao, quien ya había convertido un penal, fue instruido para no ceder el tiro a la estrella del West Ham, Lucas Paquetá, quien luego falló sobre el travesaño.
Ancelotti explica por qué Paqueta lanzó el segundo penalti
Hablando con los periodistas después del partido, Ancelotti explicó por qué ordenó a Estevao que se retirara a pesar de haber marcado el penalti en la primera mitad, diciendo a los periodistas: "Paquetá era el encargado de los penaltis. Para el segundo penalti, cambié porque quería quitarle un poco de presión a Estevao, así que puse a Paquetá, que normalmente los ejecuta muy bien".
Analizando el rendimiento general de Brasil, Ancelotti añadió: "Ciertamente, muchos, muchos (jugadores). Faltan algunos, la lista está bastante completa. Quedan dos amistosos, pero quedan seis meses, donde puede pasar cualquier cosa, el calendario es muy exigente, el riesgo de lesión es muy alto. El equipo, la atmósfera, están en el camino correcto para alcanzar el nivel máximo en el Mundial.
"Tengo mucha confianza en este equipo, en estos jugadores, y especialmente en este entorno, que es un buen entorno. Los jugadores son serios, profesionales y patrióticos. Tienen mucho afecto por la camiseta, y estos son aspectos muy importantes".
¿Cómo se está preparando Brasil para la Copa Mundial 2026?
Brasil tendrá dos amistosos más en la pausa internacional de marzo antes de dirigirse a América del Norte para la Copa del Mundo 2026.
Ancelotti continuó revelando su mensaje al equipo antes de una larga pausa internacional, diciendo: "Hablé con ellos (los jugadores), les deseé lo mejor para los partidos que van a jugar, los estamos observando, manteniéndonos en contacto con ellos, hablando, manteniendo la comunicación abierta hasta marzo y la Copa del Mundo. Esa es la idea que tenemos, hay un proceso de observación que será muy importante."
Estevao respaldado para el Balón de Oro
Estevao, quien ha tenido un buen comienzo en su carrera en el Chelsea, anotó en ambos partidos amistosos que la Seleção jugó en noviembre y probablemente será un miembro clave del equipo de la Copa Mundial de Ancelotti el próximo verano.
El jefe de Túnez, Samsi Trabelsi elogió al joven como un 'genio del fútbol' antes del partido del martes y respaldó al joven de 18 años para convertirse en uno de los mejores jugadores de su generación. "Creo que es un nuevo genio del fútbol emergente, muy joven", dijo. "Creo que lo está haciendo muy bien y es un jugador del que se puede esperar que esté entre los grandes, entre los mejores del mundo, ciertamente, en los próximos años. Si logra tener buenos desempeños o ganar títulos, ya sea con su club o equipo nacional, estará entre los jugadores que, en los próximos años, podrían incluso competir por el Balón de Oro. Aporta muchas soluciones, mucha técnica, mucho genio. No hay muchos jugadores de ese nivel, de esa categoría de genio, en el escenario mundial."