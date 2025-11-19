Carlo Ancelotti explica por qué ordenó a Estevao Willian entregar el segundo penal de Brasil a Lucas Paquetá en el empate con Túnez, ya que el fallo del astro del West Ham resultó costoso

Hablando con los periodistas después del partido, Ancelotti explicó por qué ordenó a Estevao que se retirara a pesar de haber marcado el penalti en la primera mitad, diciendo a los periodistas: "Paquetá era el encargado de los penaltis. Para el segundo penalti, cambié porque quería quitarle un poco de presión a Estevao, así que puse a Paquetá, que normalmente los ejecuta muy bien".

Analizando el rendimiento general de Brasil, Ancelotti añadió: "Ciertamente, muchos, muchos (jugadores). Faltan algunos, la lista está bastante completa. Quedan dos amistosos, pero quedan seis meses, donde puede pasar cualquier cosa, el calendario es muy exigente, el riesgo de lesión es muy alto. El equipo, la atmósfera, están en el camino correcto para alcanzar el nivel máximo en el Mundial.

"Tengo mucha confianza en este equipo, en estos jugadores, y especialmente en este entorno, que es un buen entorno. Los jugadores son serios, profesionales y patrióticos. Tienen mucho afecto por la camiseta, y estos son aspectos muy importantes".