El United realmente no ha tenido eso desde que Sir Alex Ferguson se retiró en 2013. Personajes como Louis van Gaal, Jose Mourinho y Erik ten Hag han supervisado triunfos en trofeos, pero un 14º título de la Premier League ha permanecido elusivo.

Los Red Devils cayeron al 15º puesto en la máxima categoría inglesa la temporada pasada, lo que representa su punto más bajo en la era moderna, mientras que se ha alcanzado un mínimo histórico de 111 años esta temporada al no lograr la clasificación europea y quedar eliminados de ambas competiciones nacionales en la primera oportunidad.

Amorim pagó el precio por la inconsistencia y por no cambiar su forma de hacer cuando se trataba de un cuestionable plan táctico, mientras que Darren Fletcher no pudo entregar un cambio de fortuna durante un período de dos partidos como entrenador interino. Las riendas se han pasado ahora a Michael Carrick de forma interina.