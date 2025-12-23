Terry controversial momentsGetty/GOAL
Krishan Davis

Capitán, líder... ¿leyenda? Los momentos más controvertidos de John Terry en el Chelsea - Ranking

A pesar de toda su calidad como defensor y su vitrina de trofeos rebosante, la carrera de casi 19 años de John Terry en el Chelsea estuvo marcada por momentos de significativa controversia, desde sus primeros días en Stamford Bridge hasta su apogeo. Su legado es, como resultado, complejo, ya que muchos lo reconocen como uno de los mejores defensores que Inglaterra ha producido, al mismo tiempo que plantean serias preguntas sobre su carácter.

Dentro de los muros de Stamford Bridge, al menos, Terry siempre será un ícono, habiendo llevado al club a ganar cinco títulos de la Premier League, cinco FA Cups y una codiciada corona de la Liga de Campeones durante una era brillante como su capitán carismático y rudo, ganándose el lema 'Capitán, líder, leyenda' entre los fieles del Chelsea.

Sin embargo, entre los neutrales y los aficionados rivales, el ex defensa central es ampliamente detestado después de una serie de delitos de alto perfil y enfrentamientos con la ley, con dos incidentes en particular entre finales de los años 2000 y principios de la década de 2010 que se destacan en la mente de las personas.

Pero, ¿qué ha llevado a que la reputación de Terry se hunda tanto? A continuación, GOAL reflexiona sobre los nueve momentos más controvertidos de la carrera histórica del héroe del Chelsea...

  • Tottenham Hotspur v ChelseaGetty Images Sport

    9Cuestionar la 'integridad' del árbitro

    Terry se metió en problemas en noviembre de 2006 tras los comentarios que hizo sobre el árbitro Graham Poll después de ser expulsado contra el Tottenham. Terry afirmó que el oficial le había dado razones contradictorias para su segunda tarjeta amarilla.

    Le dijo a Chelsea TV: "En el campo. Graham Poll me dijo que era por el empujón donde yo simplemente seguí corriendo. Luego, después del partido, dijo que era por la caída cuando Ledley King y yo caímos. Obviamente, lo ha revisado y ha decidido que esa es probablemente la mejor opción y cubre todos los ángulos para él."

    Terry recibió una acusación de conducta impropia de la FA por 'cuestionar la integridad de Poll', lo que más tarde admitió y fue multado con £10,000.

  • 8Multas de estacionamiento

    De manera curiosa, Terry fue multado dos veces por estacionar su coche en un espacio para discapacitados durante su tiempo con el Chelsea, una vez en 2008 y nuevamente siete años después en 2015, a pesar de que supuestamente había prometido no hacerlo nuevamente después del primer incidente.

    El futbolista fue atrapado in fraganti la segunda vez, ya que fue fotografiado con su coche estacionado en la bahía frente a una tienda de kebabs en Esher, Surrey. La primera infracción, que ocurrió en la misma área, lo vio supuestamente utilizar el lugar durante dos horas mientras tenía una comida familiar en una sucursal de Pizza Express. Fue multado con solo £60.

  • Chelsea's English player John Terry takeAFP

    7Alegación de pago secreto del tour

    Chelsea se vio obligado a defender a su capitán en 2009 cuando se alegó que había recibido un pago secreto de £10,000 de un reportero encubierto para organizar un recorrido detrás de escena por el campo de entrenamiento del club en Cobham, sin informar al entonces entrenador Carlo Ancelotti. Según se informa, quería que £8,000 fueran a caridad y el resto a un intermediario.

    Los Blues dijeron en un comunicado: "Chelsea FC recibe un gran número de visitantes en el campo de entrenamiento a lo largo del año, la mayoría de los cuales están compuestos por patrocinadores del club, nuestras organizaciones benéficas asociadas y seguidores. Los jugadores desempeñan un papel importante en estas visitas y John Terry, naturalmente, tiene un papel destacado. Contrario a los informes de los medios y la aparición de un video editado esta mañana, el club confía en que en ningún momento Terry pidió o aceptó dinero en relación con visitas al campo de entrenamiento." Ancelotti también negó la acusación, diciendo que su jugador no había "hecho nada malo".

  • Chelsea Training & Press ConferenceGetty Images Sport

    6Las afirmaciones de Makelele sobre Mourinho

    El año 2009 fue tumultuoso para Terry, ya que también tuvo que enfrentar afirmaciones de un ex compañero de equipo reverenciado sobre su papel en la dramática salida de José Mourinho de Stamford Bridge dos años antes. El legendario mediocampista defensivo Claude Makelele, quien dejó el Chelsea en 2008, escribió en su autobiografía que fue informado de que una disputa entre Mourinho y Terry sobre la condición física del defensa central jugó un papel significativo en la salida del técnico portugués.

    El francés llegó a decir que su coestrella hizo una solicitud de transferencia que obligó a Roman Abramovich a actuar, lo que llevó tanto al club como a Terry a negar las afirmaciones de Makelele.

    "Es extraño, en realidad, porque él sabe la verdadera verdad y, si acaso, yo fui uno de los tres jugadores que llamaron a Roman a la 1 o 2 de la madrugada la noche que escuché que había sido despedido, para que se quedara," dijo Terry más tarde, y agregó: "José y yo sabemos la verdad. Es extraño que Maka haya puesto esto en su libro, pero intenté llamarlo el viernes por la noche y su teléfono estaba apagado."

  • Blackburn v Chelsea XGetty Images Sport

    5Orinar en público

    En un incidente particularmente sórdido que Terry probablemente quisiera que todos olvidaran, el futbolista fue captado en CCTV orinando borracho en un vaso de pinta en la pista de baile de un club nocturno en Essex. El futbolista tenía 21 años en ese momento y estaba convaleciendo de un dedo roto, lo cual supuestamente usó como excusa para no llegar hasta los baños para aliviarse.

    Las imágenes supuestamente mostraban a Terry orinando en el vaso mientras sus amigos se reían y lo incitaban, antes de dejarlo caer en el suelo y ser escoltado fuera del club por el personal de seguridad después de que un miembro del personal llamara la atención sobre el acto desagradable. Irónicamente, el video se filtró en internet tres años después.

  • John Terry and Frank LampardGetty Images Sport

    4Borrachera pública el 11-S

    Al principio de su carrera en el Chelsea, un Terry de 20 años y el también legendario Frank Lampard estuvieron entre un grupo de jugadores en el centro de un desagradable incidente impulsado por el alcohol tras los ataques terroristas del 11 de septiembre al World Trade Center en Nueva York.

    Cuando su partido de la Copa de la UEFA fue pospuesto como muestra de respeto 24 horas después de los ataques, Terry, Lampard, Jody Morris y Eidur Gudjohnsen utilizaron el tiempo libre inesperado para irse de juerga, lo que resultó en que fueran vistos "desnudándose, jurando y vomitando" en un hotel lleno de ciudadanos estadounidenses de luto que estaban varados por las cancelaciones de vuelos cerca del aeropuerto de Heathrow en Londres, según la BBC. Más tarde fueron vistos lanzándose de cabeza por las pistas de una bolera cercana.

    Terry y compañía fueron multados con dos semanas de salario por el Chelsea, y el entonces director general Colin Hutchinson calificó su comportamiento como "totalmente fuera de lugar". Sin embargo, negó que los jugadores 'tuvieran la intención de insultar o abusar de alguien' en medio de acusaciones de que se habían burlado de los estadounidenses presentes.

  • John Terry 2002Getty Images

    3Acusación por ataque con vaso en un bar

    En enero de 2002, el mismo año del incidente de la orina, Terry y su compañero de equipo del Chelsea, Morris, fueron arrestados y acusados por una agresión a un portero de discoteca, quien supuestamente fue golpeado en la cabeza con una botella de vidrio. Terry sí golpeó al guardia de seguridad en la cara, pero afirmó que estaba actuando en defensa propia.

    Después de enfrentarse a una posible pena de cárcel, Terry y Morris finalmente fueron absueltos de los cargos de agresión y desorden público, pero el incidente arruinó las posibilidades del defensor, que en aquel momento no había sido convocado, de ir al Mundial de 2002 con Inglaterra, ya que la FA decidió que no debía estar disponible para la selección hasta que se completara el caso legal. Fue declarado no culpable en agosto, poco después de que concluyera el torneo, y según se informa, salió del tribunal llorando.

  • Chelsea's captain John Terry (R) fails tAFP

    2Acusaciones del asunto Perroncel

    Terry ha sido acusado de engañar múltiples veces durante su relación con su esposa Toni, con quien se casó en 2007, pero la acusación más infame surgió en 2010, cuando se afirmó sensacionalmente que el capitán del Chelsea había tenido una aventura de cuatro meses con la novia de su ex compañero de equipo Wayne Bridge, Vanessa Perroncel, a finales de 2009.

    Cuando se levantó una superinjunción sobre la cobertura mediática en enero de 2010, los rumores se difundieron en los tabloides, aunque Perroncel recibió disculpas impresas por violaciones de su privacidad. También se informó que Terry pagó cientos de miles de libras a la modelo francesa para mantener silencio. Por su parte, Perroncel siempre ha mantenido que la aventura nunca ocurrió.

    Sin embargo, Terry fue despojado de la capitanía de Inglaterra el mes siguiente (fue reinstalado un año después), y cuando jugó contra Bridge por primera vez desde que surgieron las acusaciones, después de que este último se trasladara en enero al Manchester City, el lateral izquierdo se negó infamemente a darle la mano antes del inicio del partido.

  • Queens Park Rangers v Chelsea - FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    1Tormenta de racismo

    El incidente más controvertido del brillante pero tumultuoso tiempo de Terry en el Chelsea finalmente pondría fin a su carrera internacional. Tras el derbi del oeste de Londres contra el Queens Park Rangers en octubre de 2011, circuló un video en las redes sociales que mostraba al capitán de los Blues llamando a Anton Ferdinand, hermano del compañero de equipo de Terry en Inglaterra, Rio, "puto negro de mierda", con un miembro del público denunciándolo a la policía.

    Terry insistió en que estaba respondiendo a una alegación en el campo de Ferdinand de que había usado lenguaje racista. Sin embargo, se lanzó una investigación policial, junto con una investigación de la FA, y finalmente Terry fue acusado de usar lenguaje racista en diciembre. Fue despojado de la capitanía de Inglaterra por segunda vez como resultado, aunque fue absuelto en un juicio penal en el verano de 2012.

    Posteriormente, el jugador fue acusado por la FA de usar palabras y comportamientos abusivos que "incluyeron una referencia al origen étnico y/o color y/o raza de Ferdinand". Terry negó la acusación, y en vísperas de la audiencia de la FA anunció su retiro internacional, diciendo que su posición se había vuelto "insostenible".

    Terry fue encontrado culpable en septiembre de 2012, resultando en una suspensión de cuatro meses y una multa de £220,000, además de ser disciplinado internamente por el Chelsea. No apeló el veredicto y emitió una disculpa el mes siguiente, diciendo: "Aunque estoy decepcionado con el juicio de la FA, acepto que el lenguaje que usé, independientemente del contexto, no es aceptable en el campo de fútbol ni en ninguna faceta de la vida. Con el beneficio de la retrospectiva, mi lenguaje claramente no fue una reacción apropiada a la situación para alguien en mi posición."

