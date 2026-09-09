En las pantallas de Sky Sport, después del Real Madrid-Inter 2-1 en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League, durante el comentario se emite un pequeño intercambio entre Fabio Capello y Beppe Bergomi, que tienen puntos de vista diferentes sobre la interpretación del partido por parte del Inter. A continuación, el cruce de declaraciones, tal y como lo recoge FcInter1908.
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Capello y Bergomi, qué duelo sobre el Inter: «¡Vuelve a ver el partido!»
Bergomi: "El Real Madrid tenía ausencias e hizo los cambios tarde, pero en los cambios de orientación el Inter los aprovechó muchísimo en la primera parte. Quiero subrayar el partido de Diouf: por fin el Inter tiene a un jugador de uno contra uno si sigue con este crecimiento. Estuvo muy bien. Y también Carlos Augusto llegó varias veces hasta línea de fondo. El Real no concedía por dentro y luego defendía los centros: el Inter intentó hacer su partido, pero tenía que hacerlo mejor en las finalizaciones y en la gestión".
Capello: "Beppe, eh no... No hicieron cambios de orientación cuando había espacio para hacerlos e ir rápidamente al centro cerca del área".
Bergomi: "Hicieron muchísimos, míster".
Capello: "No, vuelve a ver el partido, Beppe".
Bergomi: "Eh, lo he visto...".
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