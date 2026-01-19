AFP
Canadá, Estados Unidos y México caen en el Ranking FIFA tras un agitado enero en la Copa Africana de Naciones
- AFP
El impacto de la Copa Africana de Naciones en la clasificación de la CONCACAF
Senegal fue el gran protagonista, escalando siete puestos hasta el 12º lugar tras una destacada actuación en la AFCON. Su ascenso tuvo un efecto directo sobre Estados Unidos y México, que cayeron al 15º y 16º puesto, respectivamente, marcando un leve retroceso para los tradicionales pesos pesados de la CONCACAF.
- AFP
Canadá también cae
Canadá también sufrió el impacto de los cambios impulsados por la Copa Africana de Naciones. Como tercer mejor equipo de la CONCACAF, el equipo de Jesse Marsch descendió dos puestos tras el ascenso de Nigeria al 26º lugar y el de Argelia al 28º. Como resultado, Canadá se ubicó en el puesto 29 en la última clasificación de la FIFA.
- AFP
¿Qué sigue para el USMNT?
Estados Unidos no volverá a jugar hasta marzo, sin partidos programados antes de sus amistosos contra Bélgica y Portugal más adelante ese mes.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para México?
México, en cambio, tiene varios partidos de preparación programados bajo la dirección de Javier Aguirre. El Tri se enfrentará a Panamá este jueves, viajará a Bolivia el domingo y recibirá a Islandia en Querétaro el 25 de febrero, mientras Aguirre ajusta su equipo antes de anunciar la lista para el Mundial.
