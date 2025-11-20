¿Camp Nou Leo Messi? Barcelona estudia renombrar su estadio tras el anuncio del regreso del argentino

Lionel Messi se convirtió en una auténtica leyenda del fútbol durante su etapa en el Barcelona, elevando el nivel de brillantez individual a alturas nunca antes vistas. Anotó 672 goles en 778 partidos, conquistó 10 títulos de LaLiga y cuatro Champions League, y dejó una huella que difícilmente será igualada.

Se despidió del club en 2021 con una emotiva rueda de prensa, obligado a marcharse por circunstancias económicas, para luego unirse al Paris Saint-Germain como agente libre. En 2023 decidió emprender su aventura en la MLS y perseguir el “sueño americano” acompañado de varias caras conocidas.

Messi firmó un nuevo contrato en Florida hasta 2028, lo que descarta un regreso para jugar con el Barcelona, incluso mediante un préstamo a corto plazo. Sin embargo, el argentino, de 38 años, ha confesado que él y su esposa Antonela planean volver a establecerse en Cataluña una vez que cuelgue los botines.