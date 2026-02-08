Calificaciones de los jugadores del Real Madrid vs Valencia: Impresionante gol en solitario de Álvaro Carreras y tanto tardío de Kylian Mbappé mantienen a unos poco convincentes Blancos a la estela del Barcelona

El Real Madrid ofreció poca amenaza ofensiva en la primera mitad, bastante limitado por la ausencia del sancionado Vinicius Jr. El francés tuvo un trío de ocasiones en los primeros 30 minutos, pero ninguna fue demasiado convincente, y Stole Dimitrievski mantuvo a Los Blancos a raya con relativa facilidad.

El gol inicial llegó de una fuente poco probable. Carreras lo logró, sorteando en eslalon la defensa del Valencia antes de definir con su pierna menos hábil. El Valencia mantuvo el interés, eso sí. Filip Ugrinic se quedó a centímetros del empate pocos minutos después del primero del Madrid cuando su disparo se estrelló en el poste. Kylian Mbappé realmente debió poner el 2-0 a medida que se agotaba el tiempo, pero la mandó fuera tras quedar mano a mano.

No cometió error en el tiempo añadido, sin embargo. El Valencia envió a demasiados hombres al ataque y el Madrid capitalizó la contra. Brahim Díaz sirvió a Mbappé, que definió para asegurar la victoria. No fue tan fácil, pero fueron tres puntos bienvenidos para los hombres de Arbeloa, que parecen estar encontrando su ritmo en LaLiga.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid en Mestalla...