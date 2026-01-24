Real Madrid Villarreal GFXGetty
Calificaciones de los jugadores del Real Madrid contra el Villarreal: ¡Kylian Mbappé lo vuelve a hacer! La estrella francesa anota una vez más para mantener a Los Blancos en la lucha por el título

Kylian Mbappé anotó dos goles y el Real Madrid fue sólido en defensa en una victoria tranquilamente discreta por 2-0 sobre el Villarreal. Los Blancos no estuvieron brillantes, pero fueron efectivos y lograron dos goles en la segunda mitad para asegurar una victoria que los colocó en la cima de La Liga por al menos 24 horas, antes de que sus rivales Barcelona jueguen contra el Oviedo el domingo por la tarde, con la oportunidad de volver al primer lugar.

El Real Madrid tuvo dificultades para controlar el partido al principio y se conformó principalmente con medias oportunidades. Un par de intentos se fueron por poco, y Vinicius Jr parecía tan peligroso como siempre por la izquierda. Sin embargo, la estructura era un problema. A Madrid le faltaba una presencia defensiva en la ausencia de Aurelien Tchouameni y con demasiada frecuencia fue desarticulado por el equipo local. Papa Gueye estuvo cerca con un disparo peligroso desde fuera del área que se fue apenas desviado del poste. 

Los Blancos comenzaron bien en la segunda mitad y fueron recompensados por sus esfuerzos. Kylian Mbappé, en su estilo característico, les dio la ventaja después de una bonita jugada y pase de Vinicius. El Villarreal tuvo una oportunidad de oro para empatar cuando Gerard Moreno disparó en espacio desde la parte superior del área, pero levantó su tiro por encima del travesaño completamente sin marcar. Y eso fue prácticamente todo por parte del equipo local. Madrid tampoco ofreció mucho, hasta que Mbappé convirtió desde el punto de penalti en el tiempo de descuento de la segunda mitad. 

Esto no fue brillantez por parte de Madrid, pero ciertamente fue importante. Y por ahora están en la cima de la liga. Eso no es más que algo bueno mientras avanza la era de Álvaro Arbeloa. 

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Estadio de la Cerámica...

  • Dean Huijsen Real Madrid 2025-26Getty

    Portero y defensa

    Thibaut Courtois (6/10):

    Prácticamente no tuvo nada que hacer salvo atrapar un par de centros. Una noche tranquila bien merecida. 

    Federico Valverde (7/10):

    Desplegado una vez más en la posición de lateral derecho que abiertamente no le gusta. Hizo su trabajo y mantuvo todo en orden. 

    Raúl Asencio (6/10):

    Jugó con una lesión para realizar una actuación sólida. Necesitaba una actuación más tranquila después de unas semanas caóticas. 

    Dean Huijsen (7/10):

    Ganó sus duelos aéreos, manejó bien el balón largo, jugó algunos buenos pases.

    Álvaro Carreras (7/10):

    Realizó un par de intervenciones defensivas clave y apoyó bien el ataque.

  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Mediocampo

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Un primer tiempo realmente pobre, luego mucho mejor en el segundo. Ganó sus tackles y progresó bien con el balón. 

    Arda Güler (7/10):

    Peligroso alrededor del área, jugó algunos pases clave y fue efectivo en las jugadas a balón parado. 

    Jude Bellingham (6/10):

    Un poco frustrante para él. Muy impactante en su trabajo defensivo, pero podría haber sido más limpio con el balón. 

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    Ataque

    Franco Mastantuono (7/10):

    Se retorció y giró. Ofreció el trabajo defensivo que sus compañeros no pudieron. 

    Kylian Mbappé (8/10):

    Una primera mitad tranquila dio paso a una segunda impactante. Anotó bien sus goles, pero podría haber pasado en algunas ocasiones. 

    Vinicius Jr (7/10):

    Involucrado en el primer gol con una hermosa pieza de habilidad. Provocó muchas faltas y fue una constante molestia. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Suplentes y Entrenador

    Gonzalo García (N/A):

    No tuvo tiempo para hacer un impacto real. 

    Brahim Díaz (N/A):

    No tuvo tiempo para hacer un impacto real. 

    Álvaro Arbeloa (6/10):

    Un poco mixto para él, aunque el Madrid ganó. Se basaron en la calidad de sus estrellas en lugar de un juego brillante de principio a fin. Aun así, son líderes de la liga por 24 horas. 

