Calificaciones de los jugadores del Real Madrid contra Benfica: ¡Desastroso! Los Blancos son derrotados a pesar del doblete de Kylian Mbappé, ya que los gigantes españoles se ven obligados a jugar la ronda de play-off de la Champions League después de dos tarjetas rojas en medio de celebraciones salvajes en Lisboa

El Real Madrid nunca tuvo realmente el control en la primera mitad. Los hombres de Alvaro Arbeloa lucharon de adelante hacia atrás, mientras que el Benfica, dirigido por el exentrenador del Madrid, José Mourinho, se mostró contento golpeando al contraataque. Aun así, Los Blancos tomaron una ventaja muy inmerecida, cuando Kylian Mbappé remató de cabeza con su primer toque real.

Sin embargo, el Benfica contraatacó. Lograron el 1-1 después de 36 minutos cuando Andreas Schjelderup completó un contraataque fulminante con un cabezazo preciso que se coló entre las piernas abiertas de Thibaut Courtois. Su segundo gol llegó desde el punto de penal en el último minuto de la primera mitad. Aurelien Tchouameni empujó a su hombre dentro del área, y el árbitro otorgó un penal. Vangelis Pavlidis remató con el interior por el centro.

Las cosas empeoraron en la segunda mitad. El Benfica hizo el tercero con otro simple contraataque. Schjelderup encontró espacio por la izquierda, recortó hacia dentro ante Raúl Asencio y metió un disparo en el primer palo. Pero el Madrid hizo que el partido se pusiera interesante cuando Mbappe anotó otro tras un centro de Arda Güler. Y, de hecho, hubo magia al final.

Pero no vino de los que vestían la camiseta del Madrid. En cambio, ya en el tiempo de descuento, con el Benfica necesitando un gol para avanzar, el portero Anatoliy Trubin anotó de cabeza tras un tiro libre, culminando una noche notable. Su equipo se coló en los play-offs. El Madrid, mientras tanto, enfrentará la indignidad de un eliminación a dos partidos para seguir con vida.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Estadio La Luz...