Calificaciones de los jugadores de Portugal contra Armenia: ¡Sin Cristiano Ronaldo, no hay problema! Los héroes del hat-trick Bruno Fernandes y Joao Neves lideran la goleada mientras la Selección anota NUEVE para asegurar un lugar en la Copa del Mundo con estilo

Después de su sorpresiva derrota ante Irlanda a mitad de semana, Portugal parecía decidido a corregir los errores de lo ocurrido en Dublín, y solo tomó siete minutos calmar los nervios de los aficionados cuando el tiro libre de Fernandes fue desviado al poste por el portero de Armenia Henry Avagyan, y Renato Veiga estaba listo para cabecear al fondo de la red vacía. Sin embargo, pronto se escucharon abucheos en el estadio del Sporting CP cuando Eduard Sperstian empujó el balón en la portería desde corta distancia después de que la defensa portuguesa fuera abierta en el minuto 18.

No mucho después de que los aficionados guardaran un minuto de aplausos por el fallecido Diogo Jota, Goncalo Ramos aprovechó un mal pase hacia atrás de Artur Serobyan para restaurar la ventaja del equipo local, y menos de 90 segundos después, Neves anotó una belleza de gol de primera intención desde el borde del área en el minuto 30. Las esperanzas de una remontada se desvanecieron por completo cuando Neves dobló un formidable tiro libre curvado que entró tras rebotar en el travesaño desde 25 yardas, para hacer el 4-1 cuatro minutos antes del medio tiempo, y momentos después de que el intento de Joao Cancelo fuera desviado al poste, se le otorgó un penal a Portugal cuando Ruben Dias fue derribado en el área, y Fernandes convirtió el penalti en el tiempo de descuento de la primera mitad.

La marcha implacable de Portugal continuó cuando Fernandes anotó el sexto de su equipo en el minuto 51 después de un buen y determinado trabajo de Ramos, y el capitán del Manchester United consiguió su tercer gol del día cuando anotó su segundo penalti después de que el suplente Carlos Forbs fuera derribado en el área. El equipo clasificado en el puesto 104 del mundo, Armenia, parecía listo para dejar este partido atrás cuando Neves consiguió su hat-trick con un acabado acrobático a nueve minutos del final, y el suplente Francisco Conceicao lo hizo 9-1 en el último instante.

GOAL califica a los jugadores de Portugal desde el Estadio do Dragao...

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎