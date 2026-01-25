Man Utd - Cunha - Dorgu - Carrick - GFX - 2:3Getty/GOAL
Gill Clark

Calificaciones de los jugadores del Manchester United contra el Arsenal: Matheus Cunha y Patrick Dorgu sorprenden a los líderes de la Premier League

El Manchester United sorprende al Arsenal 3-2: goles espectaculares de Dorgu y Cunha dan a Carrick su segunda victoria consecutiva como interino.

El Arsenal dominó los primeros intercambios, pero necesitó un golpe de suerte para abrir el marcador. Bukayo Saka sirvió el balón a Martin Ødegaard dentro del área, y su disparo terminó desviado inadvertidamente por Lisandro Martínez, pasando por Senne Lammens, en el gol que adelantó al Manchester United.

El United reaccionó rápidamente al revés, con Bruno Fernandes probando dos veces sin éxito. El empate llegó gracias a Bryan Mbeumo, quien también contó con algo de fortuna. La estrella camerunesa aprovechó un mal pase de Martín Zubimendi, mantuvo la calma y rodeó al portero David Raya para poner el 1-1.

El partido se encendió al inicio de la segunda mitad cuando Patrick Dorgu brilló en el Emirates con un golazo. Fernandes le cedió el balón y Dorgu conectó una volea imparable que superó a Raya tras tocar el travesaño, marcando desde la frontal del área.

Mikel Arteta respondió con cuatro cambios, enviando a Ben White, Viktor Gyökeres, Eberechi Eze y Mikel Merino al campo en busca del empate. Poco después ingresó Noni Madueke, mientras los Gunners luchaban por generar ocasiones claras.

Finalmente, el empate llegó desde una jugada a balón parado. Merino anotó de cerca después de que Lammens no lograra despejar un córner, poniendo el 2-2. Pero la reacción del United fue rápida y letal. Matheus Cunha tomó el balón y firmó un remate colocado e imparable que superó a Raya, asegurando tres puntos memorables para los visitantes.

GOAL califica a los jugadores del Manchester United desde el Emirates…

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN UTDAFP

    Portero y defensas

    Senne Lammens (7/10):

    Realizó una buena parada de un cabezazo de Martin Zubimendi en la primera mitad y de Saka en la segunda, pero se vio superado en el córner del que Arsenal hizo el 2-2.

    Diogo Dalot (6/10):

    Una tarde realmente sólida como lateral derecho y disfrutó de un buen duelo con Leandro Trossard.

    Harry Maguire (8/10):

    Sólido como una roca en la defensa, donde se necesitaba su capacidad aérea, y sacó bien el balón de la defensa antes de que Dorgu rematara a gol.

    Lisandro Martinez (6/10):

    Inadvertidamente le dio la ventaja al Arsenal al desviar el balón pasado Lammens mientras se enredaba con Timber. Gran tacleada en el tiempo de descuento para prevenir un ataque del Arsenal.

    Luke Shaw (7/10):

    Hizo un trabajo muy decente contra Saka por la izquierda para el United.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN UTDAFP

    Mediocampistas

    Casemiro (8/10):

    En sus últimos meses como jugador del Manchester United, pero fue una actuación excelente. Dominante durante todo el partido y parecía estar en todas partes en ocasiones.

    Kobbie Mainoo (7/10):

    Otro inicio para Mainoo y una actuación disciplinada. Parece estar ganando confianza, pero se vio cansado en la segunda mitad, quizás no sorprenda dado su escaso tiempo de juego recientemente.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Delanteros

    Amad Diallo (6/10):

    No fue su partido más efectivo con la camiseta del Manchester United, pero proporcionó algunos buenos centros que pusieron en aprietos a Raya.

    Bruno Fernandes (6/10):

    Sentirá que debería haber marcado, pero desperdició dos grandes oportunidades en la primera mitad.

    Bryan Mbeumo (8/10):

    Le dio una tarde difícil a William Saliba y Gabriel y mostró gran compostura para eludir a David Raya e igualar con su noveno gol de la temporada. 

    Patrick Dorgu (8/10):

    Bastante silencioso en la primera mitad, pero anotó un gol sensacional para poner el 2-1 a favor de United.

  • Matheus CunhaGetty

    Suplentes y entrenador

    Matheus Cunha (8/10):

    Entró desde el banquillo y marcó el gol de la victoria con un maravilloso disparo curvado. 

    Benjamin Sesko (6/10):

    Intentó en vano despejar el balón de la línea, pero no pudo evitar que el Arsenal empatara 2-2. 

    Noussair Mazraoui (N/A)

    Sólo jugó los últimos minutos.

    Michael Carrick (8/10):

    Mantuvo la fe en el mismo XI que venció al Manchester City y supervisó otra victoria muy impresionante, alentando valientemente a sus jugadores a avanzar con fuerza hacia el final. Su decisión de cambiar a Mbeumo por Cunha a mitad de la segunda parte también dio frutos, ya que el brasileño anotó un brillante gol de la victoria.

Liga de Campeones
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Kairat Almaty crest
Kairat Almaty
KAL
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Fulham crest
Fulham
FUL
0