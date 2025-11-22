Calificaciones de jugadores del Manchester City contra el Newcastle: ¡Phil Foden, inclina la cabeza de vergüenza! El impactante fallo de la estrella inglesa perjudica las esperanzas del City en la Premier League mientras que Erling Haaland demuestra que sólo es humano

La primera mitad presenció la mayor cantidad de 'Grandes Oportunidades' creadas en la liga esta temporada y se sintió como una competencia para determinar quién podía fallar las oportunidades más claras. Haaland lanzó el balón fuera después de un maravilloso pase de Jeremy Doku y luego apuntó directamente a Nick Pope tras un pase atrás de Nico O'Reilly. Foden perdió una oportunidad aún mejor cuando disparó fuera del poste lejano después de jugar un uno-dos con Rayan Cherki. El Newcastle fue igualmente culpable de desperdicio. Nick Woltemade envió un tiro y un cabezazo demasiado cerca de Gianluigi Donnarumma. Barnes tuvo el rostro más enrojecido de todos, sin embargo, fallando de alguna manera el objetivo desde un rango cercano cuando llegó a un balón cruzado por el área.

El City tuvo dos apelaciones de penalti rechazadas, primero cuando Foden cayó por una entrada de Fabian Schar - aunque después de haber disparado - y luego cuando un disparo de Doku golpeó el brazo de Malick Thiaw.

La segunda mitad fue menos frenética, pero cumplió en cuanto a goles. Barnes compensó su fallo flagrante al clavar el balón en la esquina inferior para poner al Newcastle al frente en el minuto 64. La alegría de las Urracas no duró mucho ya que Dias empató para el City con la ayuda de un gran desvío de Schar, pero el Newcastle respondió de inmediato al equipo de Pep Guardiola, aprovechando un pobre despeje de Donnarumma para empujar el balón adentro después de que Bruno Guimaraes cabeceara contra el larguero.

El gol fue concedido después de una larga revisión del VAR por fuera de juego, lo que significó que el City tuvo ocho minutos de tiempo adicional para encontrar su camino de regreso. Pero no tuvo éxito y tuvieron que digerir una cuarta derrota en solo 12 partidos de la Premier League, otorgando una gran ventaja en la carrera por el título al Arsenal, un día antes del derbi del norte de Londres.

GOAL califica a los jugadores del Man City desde St James' Park...

