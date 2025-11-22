Man City newcastle ratings gfx barnes foden haalandGetty
Richard Martin

Calificaciones de jugadores del Manchester City contra el Newcastle: ¡Phil Foden, inclina la cabeza de vergüenza! El impactante fallo de la estrella inglesa perjudica las esperanzas del City en la Premier League mientras que Erling Haaland demuestra que sólo es humano

Phil Foden y Erling Haaland desperdiciaron cada uno un par de oportunidades claras cuando el Manchester City cayó por 2-1 ante el Newcastle United, lo que amenaza con descarrilar su carrera por el título de la Premier League. Los dos jugadores clave del City se congelaron en St James' Park y Harvey Barnes acaparó los titulares, dando la ventaja al Newcastle y luego anotando el gol de la victoria después del empate con desvío de Ruben Dias.

La primera mitad presenció la mayor cantidad de 'Grandes Oportunidades' creadas en la liga esta temporada y se sintió como una competencia para determinar quién podía fallar las oportunidades más claras. Haaland lanzó el balón fuera después de un maravilloso pase de Jeremy Doku y luego apuntó directamente a Nick Pope tras un pase atrás de Nico O'Reilly. Foden perdió una oportunidad aún mejor cuando disparó fuera del poste lejano después de jugar un uno-dos con Rayan Cherki. El Newcastle fue igualmente culpable de desperdicio. Nick Woltemade envió un tiro y un cabezazo demasiado cerca de Gianluigi Donnarumma. Barnes tuvo el rostro más enrojecido de todos, sin embargo, fallando de alguna manera el objetivo desde un rango cercano cuando llegó a un balón cruzado por el área.

El City tuvo dos apelaciones de penalti rechazadas, primero cuando Foden cayó por una entrada de Fabian Schar - aunque después de haber disparado - y luego cuando un disparo de Doku golpeó el brazo de Malick Thiaw.

La segunda mitad fue menos frenética, pero cumplió en cuanto a goles. Barnes compensó su fallo flagrante al clavar el balón en la esquina inferior para poner al Newcastle al frente en el minuto 64. La alegría de las Urracas no duró mucho ya que Dias empató para el City con la ayuda de un gran desvío de Schar, pero el Newcastle respondió de inmediato al equipo de Pep Guardiola, aprovechando un pobre despeje de Donnarumma para empujar el balón adentro después de que Bruno Guimaraes cabeceara contra el larguero.

El gol fue concedido después de una larga revisión del VAR por fuera de juego, lo que significó que el City tuvo ocho minutos de tiempo adicional para encontrar su camino de regreso. Pero no tuvo éxito y tuvieron que digerir una cuarta derrota en solo 12 partidos de la Premier League, otorgando una gran ventaja en la carrera por el título al Arsenal, un día antes del derbi del norte de Londres.

GOAL califica a los jugadores del Man City desde St James' Park...

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎

  • Newcastle United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y Defensa

    Gianluigi Donnarumma (5/10):

    Jugó con fuego cuando su pase corto a Foden en el primer minuto fue interceptado, luego lo hizo bien al poner su cuerpo frente a los tres intentos de Woltemade. No pudo hacer nada para detener el disparo de Barnes, aunque hizo un desastre con los dos centros que llevaron al segundo gol.

    Matheus Nunes (5/10):

    Tuvo dificultades para manejar a Barnes durante gran parte del partido. Tuvo un buen primer tiempo desde un punto de vista ofensivo, aunque su amenaza se desvaneció.

    Ruben Dias (6/10):

    No pudo detener la jugada que llevó al gol inicial, aunque no fue un gran error. Tuvo suerte con el gol del empate.

    Josko Gvardiol (5/10):

    Hizo un despeje brillante en la línea de gol justo antes del segundo gol. A pesar de eso, tuvo dificultades para contener muchas de las rupturas de Newcastle.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Buen desempeño en ataque, aunque su despeje fallido llevó a que Newcastle abriera el marcador.

    • Anuncios
  • Newcastle United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mediocampo

    Bernardo Silva (5/10):

    No le dio a González el apoyo suficiente cuando se unieron en el centro del campo y no logró controlar el juego con la posesión.

    Nico González (5/10):

    Su buena racha de forma desapareció cuando se vio abrumado en el mediocampo.

    Phil Foden (4/10):

    Inusualmente descuidado frente a la portería. Normalmente entierra ambos esfuerzos que se le presentaron, especialmente el de la primera mitad que se le abrió perfectamente.

  • Newcastle United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Rayan Cherki (5/10):

    Tuvo un par de buenos momentos, como asistir a Foden y mantener viva la jugada para el empate, pero en general no se involucró mucho en el juego.

    Erling Haaland (4/10):

    Un mal día en la oficina, quizás sintiendo los efectos de llevar a Noruega al Mundial. No pudo conseguir su gol número 100 en la Premier League a pesar de tener tres oportunidades, dos de ellas normalmente se esperaría que las anotara.

    Jeremy Doku (7/10):

    El único jugador del City que podría estar satisfecho con su actuación. Creó mucho peligro en la primera mitad y en otro día habría ganado un penalti por mano.

  • Newcastle United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Savinho (5/10):

    Disparó desviado y por encima cuando debería haber acertado al objetivo.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Dio más urgencia al City al avanzar.

    Oscar Bobb (5/10):

    No hubo un momento mágico como su gol ganador en 2024, ya que tuvo dificultades para entrar en el juego.

    Omar Marmoush (N/A):

    Reemplazó a Foden en el minuto 87.

    Pep Guardiola (5/10):

    Debe estar decepcionado con lo abierta que estaba su equipo, concediendo muchas oportunidades incluso antes de que llegaran los goles. Y todo el impulso de la victoria contra el Liverpool se ha perdido.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Leeds crest
Leeds
LEE
Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Newcastle crest
Newcastle
NEW