Man City Bournemouth GFX 16:9GOAL
Richard Martin

Calificaciones de jugadores del Manchester City contra Bournemouth: ¡Erling Haaland encuentra a su compañero perfecto! Rayan Cherki allana el camino para que el noruego se abra paso a través de los Cherries

Erling Haaland y Rayan Cherki se combinaron de manera devastadora mientras el Manchester City vencía cómodamente al Bournemouth 3-1, proporcionando la respuesta perfecta a la derrota de la semana pasada contra el Aston Villa. El mediapunta francés comenzó como número 10 después de impresionar contra el Swansea City a mitad de semana y demostró ser el complemento perfecto para el insaciable delantero del City, al que asistió en dos goles.

City se llevó un susto temprano cuando Eli Junior Kroupi culminó una jugada de contraataque relámpago en el primer minuto, pero estaba en fuera de juego. Su plan de juego se centraba sobre todo en pasarle el balón a Haaland en situaciones peligrosas y dio resultado en el minuto 17, cuando un cabezazo amortiguado de Cherki pasó por encima de la alta línea defensiva del Bournemouth y llegó a Haaland, quien corrió desde atrás de la línea de medio campo para rematar ante Djordje Petrovic.

Bournemouth empató gracias a un sospechoso trabajo de portería de Gianluigi Donnarumma, quien intentó despejar un córner con los puños pero, en lugar de eso, lo lanzó al aire para que Tyler Adams rematara de volea desde corta distancia. Las protestas del italiano de que había sido faltado cayeron en oídos sordos. City apeló por un penal cuando un centro golpeó el cuerpo y luego el brazo de Alex Jimenez y no tardó mucho en que los aficionados se volvieran contra el árbitro Anthony Taylor. Pero no necesitaron ayuda cuando recuperaron la ventaja.

Cherki elaboró un pase delicioso de primera intención que dividió la defensa del Bournemouth y dejó libre a Haaland, quien se abrió paso con fuerza en el área y superó a Petrovic para anotar su 13° gol de liga de la temporada en 10 juegos. El noruego pudo haber conseguido un hat-trick antes del descanso cuando Jeremy Doku lo dejó libre, pero esta vez Petrovic fue quien se impuso y despejó su intento de vaselina.

Bournemouth tuvo tres buenos intentos de empatar después del descanso mientras Donnarumma negaba los goles a Brooks y Kroupi, quienes también dispararon apenas desviado. City les hizo pagar en el otro extremo con otro movimiento elegante. Cherki y Foden se combinaron para dejar a Nico O'Reilly en marcha y el producto de la academia colocó un tiro bajo raso en la esquina inferior, terminando efectivamente el partido en el minuto 60.

GOAL califica a los jugadores del Manchester City desde el Estadio Etihad...

  • Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero & Defensa

    Gianluigi Donnarumma (5/10):

    Su mal golpe fue un recordatorio claro de su ocasional debilidad al lidiar con centros y no se ayudó al ser amonestado por sus protestas. Para su crédito, se recuperó con paradas importantes para negar a Kroupi y Brooks.

    Matheus Nunes (6/10):

    Mantuvo muy bien la amenaza de Antoine Semenyo a lo largo del partido. Hizo una entrada importante a Brooks después de que el extremo ghanés se adelantó. No causó demasiado daño al ir hacia adelante.

    Ruben Dias (6/10):

    Se llevó un par de sustos por parte de Kroupi, pero mantuvo mayormente a los visitantes a raya con una defensa astuta.

    Josko Gvardiol (6/10):

    Tuvo una advertencia temprana cuando Brooks pasó corriendo a su lado en la jugada que condujo al gol en fuera de juego. Se estabilizó y se combinó bien con Dias para desbaratar cualquier amenaza futura, incluyendo una entrada que complació al público contra Semenyo.

    Nico O'Reilly (8/10):

    Una exhibición poderosa en todos los sentidos. Jugó al frente y pudo haber anotado en la primera mitad. Se redimió con su brillante gol.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-BOURNEMOUTHAFP

    Mediocampo

    Bernardo Silva (6/10):

    Se mantuvo en segundo plano y rara vez avanzó, pero aún así jugó un papel importante en la victoria con un uso inteligente del balón.

    Nico González (7/10):

    El mejor cumplido que se le puede hacer es que City apenas nota la ausencia de Rodri. Se esforzó para asegurar que el City ganara la batalla en el centro del campo y se combinó bien con Cherki.

    Phil Foden (7/10):

    Fue algo eclipsado por Cherki, pero aún así jugó su parte en abrir a los visitantes, especialmente con su pase para habilitar a O'Reilly.

  • Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Rayan Cherki (9/10):

    Tejió su magia durante todo el partido y nadie se benefició más que Haaland. Su asistencia de cabeza fue inesperada pero exactamente lo que el City necesitaba para abrir a sus oponentes, mientras que su pase de primera al noruego fue una obra de arte. No estuvo lejos de coronar su excelente actuación con un gol, siendo negado por Petrovic tras un tiro libre y disparando por encima en la segunda mitad.

    Erling Haaland (9/10):

    Simplemente inevitable. Tenía una comprensión telepática con Cherki y puso el miedo en los defensores del Bournemouth cada vez que se lanzaba a un pase en profundidad. Produjo dos definiciones confiadas y estuvo muy cerca de su primer hat-trick de la temporada.

    Jeremy Doku (6/10):

    Una actuación de altibajos. Perdió el balón lo que llevó al gol en fuera de juego del Bournemouth, pero se mostró bien en ataque, asistiendo a Haaland en la única ocasión en que el noruego no pudo superar a Petrovic.

  • Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Savinho (5/10):

    No aprovechó que Bournemouth efectivamente tiró la toalla, errando un pase clave que podría haber desbloqueado el cuarto gol.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Intentó causar daño en el contragolpe después de reemplazar a Cherki.

    Omar Marmoush (N/A):

    Reemplazó a Haaland en el minuto 82.

    Rayan Ait-Nouri (N/A):

    Entró en el minuto 90.

    Rodri (N/A):

    Entró en el minuto 90.

    Pep Guardiola (8/10):

    Jugar con Foden y Cherki juntos levantó cejas contra un equipo de Bournemouth tan rápido, pero funcionó de maravilla.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Leeds crest
Leeds
LEE