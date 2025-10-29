Liverpool Palace ratings GFXGetty/GOAL

Calificaciones de los jugadores del Liverpool vs Crystal Palace: ¿En qué estaba pensando Arne Slot? La apuesta en la selección fracasa y los suplentes de los Reds quedan eliminados de la Carabao Cup

Liverpool sufrió otra derrota perjudicial y desastrosa cuando el equipo de Arne Slot fue eliminado de la Carabao Cup, al perder 3-0 contra el Crystal Palace y terminar el partido con 10 jugadores en una noche terrible en Anfield. Slot realizó cambios significativos en el equipo que fue derrotado por Brentford, pensando en el enfrentamiento con Aston Villa este fin de semana, pero los jugadores suplentes y las promesas de la academia fueron completamente superados por el equipo de Oliver Glasner.

La derrota aumenta la presión sobre el entrenador holandés Slot, quien ha visto a su equipo perder seis de sus últimos siete partidos, con su única victoria en la Liga de Campeones como visitante ante el Eintracht Frankfurt. 

Los Rojos fueron el mejor de los dos equipos en los primeros intercambios, con Federico Chiesa, recordado en el once inicial, desperdiciando dos claras oportunidades. Pero el Palace fue creciendo en el juego y mereció completamente tomar la delantera en el minuto 40. 

Los Eagles elaboraron un rápido intercambio de pases en el borde del área del Liverpool, y aunque el balón llegó a Joe Gomez, falló en su despeje a Ismaila Sarr, quien a su vez disparó con confianza superando al debutante Freddie Woodman. El Palace duplicó su ventaja al borde del descanso mientras atravesaban la porosa defensa de los locales y Gomez fue culpable nuevamente cuando Sarr anotó enviando al pequeño grupo de aficionados visitantes al delirio. 

Los fieles de Anfield quedaron casi en silencio por la mayoría del partido y Glasner incluso se pudo permitir retirar a Sarr, quien estaba cerca de un hat-trick, mientras los locales se esforzaban por crear oportunidades en la segunda mitad. 

La horrible noche para el Liverpool fue aún peor después de que Amara Nallo recibió una roja directa por un agarrón a Yeremie Pino, quien se dirigía hacia el gol. Y fue Pino quien zigzagueó en el área para rematar el balón en la esquina lejana completando la goleada. Con minutos restante, el cielo se abrió, la lluvia torrencial proporcionó el telón de fondo perfecto para el desempeño del Liverpool: un completo desastre.

GOAL califica a los jugadores del Liverpool desde Anfield...

    Portero y Defensa

    Freddie Woodman (4/10):

    Tuvo que esperar hasta el minuto 30 para hacer una parada, un disparo decente de Hughes que recogió cómodamente, pero no pudo hacer nada con el primer gol de Sarr. Quedó lamentablemente expuesto en el segundo y de igual manera en el tercero. 

    Calvin Ramsay (5/10):

    Comenzó su primer partido senior en tres años después de regresar de una lesión, pero tuvo una noche difícil.

    Joe Gomez (3/10):

    El defensor experimentado participó en una pareja de centrales poco familiar, pero falló al tocar el balón cuando debería haber despejado en el primer gol de Palace, y desapareció en el segundo, persiguiendo a Nketiah por el área en lugar de mantenerse firme frente a Sarr. Terminó el partido llevando el brazalete de capitán. 

    Andrew Robertson (5/10):

    Desplegado fuera de posición como central, pero no pudo contener la marea en una línea de fondo improvisada. Estaba claramente frustrado con el rendimiento de su equipo y fue amonestado por una entrada dura en el minuto 54. Substituido en el minuto 67.

    Milos Kerkez (4/10):
    El lateral izquierdo fue el único jugador que mantuvo su lugar en el once inicial desde la derrota anterior en la Premier League, pero fue otra actuación inofensiva y su posición de titular para el choque con Villa debe estar seriamente en duda. 

    Mediocampo

    Trey Nyoni (4/10):

    El prospecto de la academia fue titular en el centro del campo como parte de la significativa rotación en la alineación, se le pidió que hiciera gran parte del trabajo físico, pero no logró causar un impacto muy positivo. 

    Wataru Endo (5/10):

    Comenzó en el centro del campo para proporcionar una base sólida, pero pasó todo el partido persiguiendo la pelota con muy poco efecto. Fue más efectivo al intentar romper el juego, pero querrá olvidar este partido lo más pronto posible.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Fue incluido para aportar la experiencia muy necesaria en una alineación juvenil en el centro del campo, pero se vio perdido la mayor parte de sus 67 minutos en el campo, y fue sustituido sin haber hecho una contribución significativa.

    Ataque

    Kieran Morrison (5/10):

    El delantero de la academia de 18 años hizo su debut en el primer equipo, alineándose en el lado derecho del ataque. Mostró mucha disposición para correr, pero no se le puede culpar por la exhibición sin filo del Liverpool y fue sustituido en el minuto 67. 

    Federico Chiesa (4/10):

    El delantero italiano lideró el ataque y desperdició una brillante oportunidad para abrir el marcador en el minuto 23 cuando disparó por encima desde el borde del área. Estará decepcionado con sus esfuerzos y parecía ansioso, apresurándose en las oportunidades. 

    Rio Ngumoha (5/10):

    El extremo de 17 años mostró sus habilidades en el lado izquierdo del ataque y lo hizo brillantemente al crear una oportunidad para Chiesa en el minuto 28. Fue uno de los pocos jugadores que puede afirmar haber tenido una actuación decente. La amenaza disminuyó en la segunda mitad y fue sustituido a cuatro minutos del final.

    Suplentes y Entrenador

    Kaide Gordon (4/10):

    Habría estado complacido de entrar, pero no hizo un pase decisivo. 

    Amara Nallo (2/10):

    Su segunda tarjeta roja con el Liverpool en dos apariciones senior, expulsado solo 12 minutos después de entrar por una desesperada entrada como último hombre.

    Wellity Lucky (4/10):

    Emociones encontradas al debutar en una noche tan mala para el Liverpool. 

    Trent Kone-Doherty (N/A):

    Solo apareció con cuatro minutos restantes, no fue suficiente tiempo para tener un impacto. 

    Arne Slot (3/10):

    Otra noche lamentable para el acosado entrenador de los Reds. Señalará los 10 cambios que hizo con el gran partido que se avecina contra el Aston Villa, pero su equipo carece de confianza y otra derrota dañina solo empeora la situación.

