Calificaciones de los jugadores de Liverpool contra PSV: El desastre de Virgil van Dijk condena a los Reds a otra derrota en una sorpresa de la Champions League

El equipo de Slot tuvo el peor comienzo posible con solo seis minutos en el reloj después de que Van Dijk levantara innecesariamente su brazo por encima de su cabeza, el árbitro Alejandro Hernández señaló correctamente al punto de penalti y el ex lateral del Tottenham, Ivan Perisic, envió a Giorgi Mamardashvili por el camino equivocado para dar a los visitantes la ventaja. Pero hubo un gran alivio solo 10 minutos después, cuando el portero del PSV, Matej Kovar, salvó un tiro feroz de Cody Gakpo, pero solo logró palmear el balón hacia el camino de Dominik Szoboszlai para disparar desde 12 yardas.

Anfield estuvo brevemente ruidoso mientras el equipo de Slot montaba ola tras ola de ataques en la primera mitad, jugando con una confianza y estilo que han estado muy ausentes en grandes partes de la temporada doméstica, con Gakpo, Mohamed Salah y Hugo Ekitike viendo disparos salvados por Kovar.

Pero la multitud local fue silenciada 10 minutos en la segunda mitad después de un pase perfecto entre líneas de Mauro Junior que encontró a Guus Til corriendo por el medio del área de Liverpool para disparar más allá de Mamardashvili. Y hubo más castigo después de un error chocante de Konate, quien permitió que un balón elevado rebotara bajo sus pies, y el suplente del PSV, Couhaib Driouech, disparó a casa después de un disparo inicial que había rebotado en el poste.

Driouech completó la goleada en el tiempo añadido mientras los abucheos resonaban en Anfield tras otra actuación deplorable que los deja en el 13º lugar de la tabla de fase de liga con tres juegos por jugar.

GOAL califica a los jugadores del Liverpool desde Anfield...

