Calificaciones de jugadores del Inter Miami vs Nashville: Lionel Messi brilla y Tadeo Allende guía a las Garzas a las semifinales de la Conferencia Este

Inter Miami solo necesitó un instante al inicio del partido. Messi lo proporcionó. La pelota le llegó al argentino a unos 40 metros del arco, y él se encargó del resto. Dejando atrás a tres defensores, definió cruzado ante el portero para darle a las Garzas una temprana ventaja de 1-0. Poco antes del descanso, llegaron al segundo gol. El joven delantero Mateo Silvetti recibió un pase filtrado de Jordi Alba y lo devolvió a Messi, quien solo tuvo que empujarla a la red vacía.

En la segunda mitad, Nashville mostró más intención ofensiva, pero quedó expuesto a los contragolpes. Un error les costó caro. Tras un momento de desconcentración, Messi y Alba combinaron perfectamente: el lateral encontró a Tadeo Allende completamente libre, que definió con facilidad. El cuarto gol de Miami fue sencillamente sublime: Messi recogió el balón en el mediocampo, eludió a su marcador y filtró un pase perfecto a Allende, quien anotó su segundo tanto del día con una delicada vaselina.

Por lo demás, fue un trámite para Las Garzas, que se mostraron sólidas frente a un ataque tibio de Nashville. El siguiente rival será el FC Cincinnati, que seguramente presentará un desafío mayor en un enfrentamiento de eliminación directa dentro de dos semanas. Por ahora, sin embargo, el equipo parece estar encontrando su ritmo.

GOAL califica a los jugadores del Inter Miami desde el Chase Stadium...