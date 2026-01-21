Moises Caicedo Chelsea 2025-26Getty Images
Calificaciones de jugadores del Chelsea vs Pafos: Moisés Caicedo rescata a los Blues en el debut de Liam Rosenior en Champions League

Moisés Caicedo salvó al Chelsea con un gol tardío para ganar 1-0 al Pafos y mantener vivas las esperanzas de avanzar en la Champions.

El patrón del partido quedó claro desde el primer minuto, con el equipo de Liam Rosenior dominando la mitad de campo de Pafos, pero sin encontrar la manera de romper el empate. Moisés Caicedo se topó dos veces con las paradas de Gorter, mientras que Jorrel Hato también vio frustrado un disparo por el portero holandés. Reece James y Benoit Badiashile estuvieron cerca con sus remates, y Enzo Fernández tuvo un cabezazo anulado por falta.

Pafos casi no logró salir de su propio campo, aunque se acercaron al gol en la primera mitad cuando el extremo Jaja vio cómo su disparo se estrellaba en el poste tras un desvío de Reece James.

Rosenior reaccionó en el descanso con el ingreso del joven Estevao, cuya volea obligó a Gorter a una gran parada al inicio del segundo tiempo. Caicedo volvió a ser detenido por el arquero, y Derrick Luckassen salvó in extremis un intento de Alejandro Garnacho.

Justo cuando parecía que el Chelsea se quedaba sin ideas, Caicedo reaccionó más rápido que todos para cabecear el balón sobre la línea tras un desvío de un defensor de Pafos en un córner, dando la victoria al equipo de Stamford Bridge.

    Portero y defensas

    Filip Jorgensen (6/10):

    Mostró buena compostura para manejar un pase hacia atrás dudoso de Gusto en su única acción real en la primera mitad. Aún así, sufrió una lesión que lo obligó a salir al descanso.

    Malo Gusto (6/10):

    Subió y bajó por el lado derecho toda la noche y también se metió hacia adentro en ocasiones. Sin embargo, tuvo dificultades para crear algo destacable.

    Wesley Fofana (6/10):

    Pasó la mayor parte de su noche dentro de la mitad del campo de Pafos jugando pases laterales mientras el Chelsea buscaba una forma de abrirse camino. No tuvo que defender demasiado.

    Benoit Badiashile (5/10):

    Necesitó un tiempo para ajustar su radar de pases al inicio. Cabeceó una buena oportunidad desviada en la primera mitad, mientras que fue su espectacular tacón el que casi permitió a Estevao abrir el marcador después del descanso.

    Jorrel Hato (5/10):

    Mostró buenos instintos defensivos en ocasiones, pero los Blues necesitaban más de él en ataque. Debería haberlo hecho mejor cuando disparó directamente a Gorter al final de la primera mitad.

    Mediocampistas

    Reece James (6/10):

    Disparó un intento temprano desviado, y aunque sus centros desde el córner causaron problemas, algunos de sus tiros libres al área fueron decepcionantes. Reemplazado por Estevao en el medio tiempo cuando Rosenior buscó añadir más chispa ofensiva.

    Moises Caicedo (8/10):

    Controló el juego en el centro del campo y presionó efectivamente en ocasiones. Fue negado tres veces por Gorter a ambos lados del medio tiempo antes de finalmente conseguir el gol que su actuación merecía.

    Enzo Fernandez (6/10):

    Produjo un par de momentos mágicos en el último tercio pero no llegaron a nada al final. Se le anuló un gol de cabeza en la primera mitad por un empujón tonto en la espalda.

    Delanteros

    Pedro Neto (6/10):

    Causó muchos problemas cortando desde la derecha en la primera mitad, y sus centros no siempre recibieron lo que merecían. Menos efectivo después de ser movido a un rol central para la segunda mitad.

    Liam Delap (3/10):

    No pudo entrar en el juego de ninguna manera. La falta de movimiento fue evidente mientras los Blues luchaban por descomponer a sus visitantes.

    Alejandro Garnacho (5/10):

    Se encontró en una batalla continua con Bruno Felipe toda la noche. Produjo un par de buenas acciones defensivas, pero quizás debería haber marcado cuando Luckassen bloqueó su disparo poco antes de ser reemplazado.

    Suplentes y entrenador

    Estevao (7/10):

    Hizo trabajar a Gorter temprano en la segunda mitad y asustó al máximo a la defensa del Pafos cada vez que tenía el balón.

    Robert Sánchez (6/10):

    Espectador durante gran parte de la segunda mitad tras sustituir a Jorgensen en el descanso. Tuvo que estar atento para despejar cuando el Pafos buscó el empate.

    Joao Pedro (5/10):

    Reemplazó a Delap pero no se involucró mucho.

    Jamie Gittens (6/10):

    Recibió una tarjeta amarilla inmediatamente después de entrar, pero luego mostró pies rápidos para casi crear oportunidades para un segundo gol.

    Marc Cucurella (6/10):

    Sólido tras reemplazar a Hato en los últimos 20 minutos.

    Liam Rosenior (5/10):

    Se salvó en esta ocasión, ya que a pesar de que su equipo dominó, mostraron poco en cuanto a invención durante gran parte del encuentro.

