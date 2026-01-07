Calificaciones de jugadores del Chelsea vs Fulham: Marc Cucurella se equivoca y deja a los Blues con 10 hombres mientras Liam Rosenior observa la derrota

Chelsea estuvo cerca de abrir el marcador a la mitad de la primera parte, cuando un córner de Enzo Fernández pasó por encima de Bernd Leno y Andrey Santos remató de hombro al travesaño desde muy cerca, mientras varios jugadores del Fulham bloqueaban el rebote de Moisés Caicedo sobre la línea.

Poco después, el partido se encendió. Un saque largo de Leno, mientras los Blues se reorganizaban tras otro córner, encontró a Harry Wilson escapando, con Cucurella en persecución. El español derribó al atacante como último hombre y recibió tarjeta roja —la séptima para Chelsea en la temporada— dejando al equipo con diez jugadores durante casi tres cuartos del partido.

En el tiempo añadido de la primera mitad, Fulham creyó haber tomado la delantera. Un pase de Jorge Cuenca a Raúl Jiménez llegó a Wilson, que remató al poste cercano de Robert Sánchez. Sin embargo, Jiménez estaba en fuera de juego y el gol fue anulado.

Tras el descanso, Fulham se adelantó. Un centro largo de Sander Berge encontró a Jiménez, que ganó la posición a Trevoh Chalobah y cabeceó para poner a su equipo por delante.

Chelsea tuvo una oportunidad clara, pero se esfumó. Un ingenioso amague de Cole Palmer permitió a Liam Delap superar la última línea, pero su intento de vaselina fue detenido por Leno, y el balón despejado desde la línea. Sin embargo, Delap se reivindicó poco después desde un córner: Antonee Robinson cabeceó el centro de Pedro Neto contra su propio poste, y el delantero inglés reaccionó rápido para convertir el rebote desde corta distancia.

Fulham siguió presionando para asegurar la victoria. Sánchez rechazó varios intentos de Jiménez, pero Wilson aprovechó un balón suelto tras un centro de Emile Smith Rowe para marcar su gol y sellar la victoria.

Chelsea no logró encontrar el empate y ahora pierde terreno en la carrera por un lugar en la Liga de Campeones. Fulham empata en puntos, mientras Brentford, su vecino del oeste de Londres, ahora se encuentra dos puntos por delante de ambos.

