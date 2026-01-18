Calificaciones de jugadores del Barcelona vs Real Sociedad: La magia de Lamine Yamal no basta y los líderes de LaLiga caen en Anoeta

La Real Sociedad vio el balón en la red apenas a los 30 segundos, pero el gol temprano de Carlos Soler fue correctamente anulado por fuera de juego. El Barcelona respondió rápidamente con un tanto propio, aunque el disparo bajo de Fermin López fue anulado tras revisión del VAR, ya que Dani Olmo cometió falta sobre Takefusa Kubo en la jugada.

Más tarde, Frenkie de Jong y Lamine Yamal vieron también sus goles anulados por fuera de juego, antes de que Mikel Oyarzabal pusiera a los locales en ventaja a los 30 minutos, disparando desde corta distancia más allá de Joan García. Poco antes del descanso, el Barcelona creyó tener la oportunidad de empatar cuando el árbitro Jesús Gil Manzano señaló penalti tras un derribo de Igor Zubeldia sobre Yamal. Sin embargo, tras nueva revisión del VAR, se confirmó un tiro libre para La Real porque Yamal estaba en fuera de juego.

En el inicio del segundo tiempo, Dani Olmo estrelló un disparo en el poste mientras el Barça buscaba empatar rápidamente. Hansi Flick recurrió a sus figuras, y Robert Lewandowski casi iguala con un cabezazo que Alex Remiro desvió al travesaño. Minutos después, Marcus Rashford consiguió el empate con un cabezazo a quemarropa tras la asistencia de Yamal (70’).

Sin embargo, apenas un minuto después, Gonçalo Guedes volvió a poner a los locales en ventaja tras un error del portero García. La Real estuvo cerca de ampliar la ventaja cinco minutos después, cuando un fallo de García dejó a Igor Zubeldia con la portería vacía, pero Pau Cubarsi logró despejar en la línea.

La Sociedad terminó con 10 hombres tras la tarjeta roja de Carlos Soler por una falta sobre Pedri, pero logró mantener la ventaja y llevarse los tres puntos en un emocionante duelo de domingo por la noche.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde Anoeta...