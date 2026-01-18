FBL-ESP-LIGA-REAL SOCIEDAD-BARCELONAAFP

Calificaciones de jugadores del Barcelona vs Real Sociedad: La magia de Lamine Yamal no basta y los líderes de LaLiga caen en Anoeta

Lamine Yamal brilló en Anoeta, pero Barcelona cayó 2-1 ante la Real Sociedad; los líderes de LaLiga ahora solo tienen un punto sobre el Real Madrid.

La Real Sociedad vio el balón en la red apenas a los 30 segundos, pero el gol temprano de Carlos Soler fue correctamente anulado por fuera de juego. El Barcelona respondió rápidamente con un tanto propio, aunque el disparo bajo de Fermin López fue anulado tras revisión del VAR, ya que Dani Olmo cometió falta sobre Takefusa Kubo en la jugada.

Más tarde, Frenkie de Jong y Lamine Yamal vieron también sus goles anulados por fuera de juego, antes de que Mikel Oyarzabal pusiera a los locales en ventaja a los 30 minutos, disparando desde corta distancia más allá de Joan García. Poco antes del descanso, el Barcelona creyó tener la oportunidad de empatar cuando el árbitro Jesús Gil Manzano señaló penalti tras un derribo de Igor Zubeldia sobre Yamal. Sin embargo, tras nueva revisión del VAR, se confirmó un tiro libre para La Real porque Yamal estaba en fuera de juego.

En el inicio del segundo tiempo, Dani Olmo estrelló un disparo en el poste mientras el Barça buscaba empatar rápidamente. Hansi Flick recurrió a sus figuras, y Robert Lewandowski casi iguala con un cabezazo que Alex Remiro desvió al travesaño. Minutos después, Marcus Rashford consiguió el empate con un cabezazo a quemarropa tras la asistencia de Yamal (70’).

Sin embargo, apenas un minuto después, Gonçalo Guedes volvió a poner a los locales en ventaja tras un error del portero García. La Real estuvo cerca de ampliar la ventaja cinco minutos después, cuando un fallo de García dejó a Igor Zubeldia con la portería vacía, pero Pau Cubarsi logró despejar en la línea.

La Sociedad terminó con 10 hombres tras la tarjeta roja de Carlos Soler por una falta sobre Pedri, pero logró mantener la ventaja y llevarse los tres puntos en un emocionante duelo de domingo por la noche.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde Anoeta...

  • FBL-ESP-LIGA-REAL SOCIEDAD-BARCELONAAFP

    Portero y defensas

    Joan Garcia (4/10):

    Atrapado en el primer palo en el gol de apertura de Oyarzabal. Responsable del segundo de La Real al desviar de manera peligrosa el cabezazo de Soler y no recuperarse para el disparo de Guedes. Se quedó a medio camino en el minuto 75 y tuvo que agradecer a Cubarsi por despejar en la línea.

    Jules Kounde (5/10):

    Le dio demasiado espacio a Guedes para colgar un balón al área en los primeros 30 segundos. Afortunadamente para el lateral derecho, el gol resultante fue anulado por fuera de juego. Se quedó mirando el balón en el gol de Oyarzabal. Permitió que entrara el centro para el segundo de La Real. Cabeceó al larguero antes de ser sustituido al final.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Llamado a la acción para evitar un gol de La Real con un despeje de cabeza en la línea a falta de 15 minutos para el final. Sustituido a cinco minutos del final.

    Eric Garcia (6/10):

    Amonestado por desacato con 15 minutos para el final. Aun así, fue clave ya que el Barcelona dominó la posesión.

    Alejandro Balde (6/10):

    Cuidado en la posesión. Sin embargo, hizo poco de relevancia antes de salir por Cancelo.

    • Anuncios
  • Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Mediocampistas

    Pedri (7/10):

    Todo lo bueno del juego ofensivo del Barcelona pasó por la derecha, con Pedri brillando nuevamente.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Afortunado de no poder marcar en la primera mitad.

    Fermin Lopez (6/10):

    Vio un buen gol bajo anulado tras una revisión del VAR al inicio. Por lo demás, una noche relativamente tranquila.

  • Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Delanteros

    Lamine Yamal (9/10):

    Comenzó con fuerza, rompiendo por la derecha y encontrando a Pedri para disparar directamente a Remiro. Humilló a cuatro marcadores de La Real, le anularon un gol por fuera de juego y se le revocó un penalti en un frenético primer tiempo. Encontró a Lewandowski con un centro perfecto a mitad del segundo tiempo, pero el cabezazo del delantero fue desviado al travesaño. Proporcionó la asistencia para el empate de Rashford con 20 minutos por jugar.

    Ferran Torres (5/10):

    A medida que el acto de apoyo hizo todo lo posible en el tercio final, Torres luchó por ganar presencia en el juego antes de ser sustituido en el minuto 60.

    Dani Olmo (7/10):

    Probó a Remiro poco antes del descanso con un disparo fuerte. Golpeó la madera al inicio del segundo tiempo, y vio otro disparo desviado al poste por Remiro momentos después. Una chispa brillante en la izquierda en ausencia de Raphinha. 

  • Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Joao Cancelo (5/10):

    Entró en su segundo debut con el Barcelona al marcar la hora.

    Marcus Rashford (7/10):

    Tuvo un impacto instantáneo para marcar su tercer gol de liga de la temporada.

    Robert Lewandowski (6/10):

    Debe haber pensado que había igualado para el Barcelona después de ser encontrado brillantemente por Yamal. Remiro empujó el cabezazo del delantero al travesaño.

    Roony Bardghji (N/A):

    Entró con cinco minutos para jugar.

    Gerard Martin (N/A):

    Reemplazó a Cubarsi para los minutos finales.

    Hansi Flick (7/10):

    La ausencia por lesión de Raphinha no ayudó, pero el entrenador del Barcelona finalmente acertó con su selección. De hecho, hicieron todo menos poner el balón en la red suficientes veces para reclamar la victoria.

Liga de Campeones
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Primera División
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
0