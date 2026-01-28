Calificaciones de jugadores del Barcelona vs Copenhague: Lamine Yamal rescata al Barça y lo mete en octavos de final tras un susto europeo

Aunque el Barcelona monopolizó la posesión en los primeros compases del partido, un ataque fulminante del Copenhague en el minuto 4 desnudó a la zaga azulgrana. Un pase al espacio de Mohamed Elyounoussi rompió la línea defensiva, y la habitual defensa adelantada de Hansi Flick dejó al joven Viktor Daðason, de 17 años, mano a mano con Joan García. El delantero definió con sangre fría, cruzando el balón para abrir el marcador.

El Barça reaccionó de inmediato y comenzó a empujar. Robert Lewandowski dispuso de una ocasión clarísima tras un mal pase atrás, pero su remate, de forma inusual, se marchó desviado. Eric García estuvo cerca del empate con un disparo que se fue rozando el poste y que Dominik Kotarski alcanzó a desviar con una intervención de gran mérito.

El dominio azulgrana fue constante, cerrando la primera mitad con un 75 % de posesión, aunque sin encontrar claridad en los metros finales. Un potente disparo de Eric García que se estrelló en el larguero y un remate forzado de Lamine Yamal fueron lo más peligroso ante un Copenhague bien ordenado en defensa.

Tras el descanso, Yamal resultó decisivo para cambiar el rumbo del partido. Apenas reiniciado el juego, Dani Olmo filtró un pase exquisito por el costado izquierdo que dejó al prodigio español frente al arco. Lejos de buscar el gol, Yamal cedió el balón con el exterior de su bota izquierda para Lewandowski, que solo tuvo que empujarla para firmar su 106.º tanto en la Champions League.

El empate impulsó definitivamente al Barça, con Yamal como protagonista absoluto. En un lapso de apenas seis minutos, el joven talento sentenció el encuentro. Primero, al minuto 60, sacó un disparo con efecto desde la frontal que, tras una desviación, superó a un Kotarski sin reacción. Seis minutos después, su centro encontró el pecho de Lewandowski, cuyo intento de volea fue bloqueado por un defensor del Copenhague, acción que derivó en un penalti convertido con frialdad por Raphinha.

Marcus Rashford, ingresado desde el banquillo, puso la guinda al marcador con un tiro libre ejecutado con inteligencia que sorprendió a Kotarski en su primer palo. El Barcelona incluso evitó el gol del honor en los minutos finales, cuando un cabezazo de Gabriel Pereira fue anulado por interferencia en fuera de juego de Pantelis Chatzidiakos.

Con el triunfo, el Barça cerró la fase de liga en la quinta posición y aseguró su clasificación directa a los octavos de final.

