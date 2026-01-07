Calificaciones de los jugadores del Barcelona vs Athletic Club: Raphinha brilla y los Blaugranas avanzan sin problemas a la final de la Supercopa

Pasaron 15 minutos antes de que Barcelona intentara su primer disparo a puerta, cuando Pedri remató bajo directo a las manos de Unai Simón. Cinco minutos más tarde, los Blaugrana tuvieron otra gran ocasión, pero Fermin López lanzó un tiro débil que el portero español controló sin problemas.

Sin embargo, el marcador se abrió al minuto 22, cuando Ferran Torres aprovechó un rebote tras un disparo desviado de Fermin y superó a Simón. Poco después, Fermin no falló y amplió la ventaja para el Barcelona, mientras que Roony Bardghji sumó un tercer gol a 10 minutos del final del primer tiempo. Raphinha cerró la primera mitad con un cuarto tanto, pasando nuevamente al portero rival y asegurando un descanso con una ventaja abultada.

Tras el reinicio, Raphinha añadió su segundo gol y el quinto del Barcelona, sellando con claridad el pase de los catalanes a la final del domingo.

GOAL evalúa el desempeño de los jugadores del Barcelona en el King Abdullah Sport City Stadium…