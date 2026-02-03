Goal.com
Lamine Yamal Barcelona 2026Getty Images

Calificaciones de jugadores del Barcelona vs Albacete: ¡Lamine Yamal en llamas! El joven prodigio lleva al Barça a las semifinales de la Copa del Rey

Lamine Yamal brilla y guía al Barça a semifinales de la Copa del Rey con victoria 2-1 sobre el Albacete. Araújo selló la clasificación.

Impulsado por una racha de tres victorias consecutivas, el Barcelona llegaba como gran favorito tras superar al Real Madrid en la ronda anterior. Sin embargo, se encontraron con frustración temprana frente al Albacete, luchando por generar ocasiones claras, y Marcus Rashford desperdició la mejor oportunidad del equipo.

Finalmente, tuvieron que agradecerle a Yamal por romper el empate. El Barça recuperó el balón en campo rival, Frenkie de Jong se lo pasó a Yamal, y el joven internacional español definió al ángulo lejano para abrir el marcador, su quinto gol en los últimos seis partidos.

Las puertas no se abrieron del todo, pero Araujo prácticamente selló las esperanzas de un improbable regreso del Albacete al rematar de cabeza un córner de Rashford. Javi Moreno logró descontar en los últimos minutos y los locales presionaron buscando un empate dramático, pero el Barça resistió y confirmó su clasificación.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el Estadio Carlos Belmonte…

  • Albacete Balompie v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Portero y defensas

    Joan Garcia (5/10):

    El portero pasó la mayor parte de la noche sin tener mucho que hacer, pero su portería a cero se vio arruinada en un final dramático.

    Joao Cancelo (4/10):

    Produjo algunos centros peligrosos en el tercio de ataque, pero fue bastante ingenuo en defensa, recibiendo una tarjeta en el minuto 15 y arriesgándose a que su equipo quedara con 10 jugadores con más infracciones imprudentes. Flick percibió el peligro y lo sustituyó en el descanso.

    Ronald Araujo (8/10):

    Lideró bien la línea defensiva como capitán de la noche y anotó el gol que resultó ser el ganador al final del partido.

    Eric Garcia (7/10):

    Fue llamado de nuevo al equipo titular e hizo poco daño a sus posibilidades de tener más partidos regulares con una actuación serena.

    Gerard Martin (7/10):

    Corrió arriba y abajo por el lado izquierdo, ofreciendo amplitud en el ataque y haciendo algunas intervenciones importantes en defensa.

  • Albacete Balompie v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Mediocampistas

    Frenkie de Jong (8/10):

    Fundamental en el primer gol, percibiendo la oportunidad de presionar y luego pasando el balón para que Yamal lo terminara. Siempre un segundo o dos por delante de los jugadores del Albacete.

    Marc Bernal (6/10):

    Fue combativo en el centro del campo pero se vio un poco oxidado en algunos momentos.

    Dani Olmo (7/10):

    No tuvo miedo de intentar un tiro a puerta, terminando el partido con seis disparos, tres de los cuales fueron a portería. Muy suave con el balón y realizó buenos pases para involucrar a sus compañeros de equipo en el juego.

  • Albacete Balompie v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Delanteros

    Lamine Yamal (9/10):

    Produjo un final maravilloso desde el pase de De Jong para poner el 1-0. Siempre parecía capaz de aportar algo mágico cada vez que tenía el balón, produciendo algunos pases hermosos para asistir a sus compañeros.

    Robert Lewandowski (5/10):

    Frustrantemente, le costó entrar en el juego y vio como su único disparo de la noche fue salvado.

    Marcus Rashford (7/10):

    Probablemente debería haberlo hecho mejor con la primera gran oportunidad del partido para el Barcelona. Sin embargo, el cedido presionó bien en la fase de construcción del primer gol y luego consiguió una asistencia para el cabezazo de Araujo.

  • Albacete Balompie v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Pau Cubarsi (6/10):

    Estuvo cómodo durante la mayor parte de la segunda mitad y luego ayudó al Barcelona a resistir un período de presión tardío.

    Fermin Lopez (7/10):

    Creó un par de oportunidades y estuvo activo durante su participación.

    Marc Casado (5/10):

    Un poco fuera de ritmo ya que cometió cuatro faltas desde el banquillo.

    Ferran Torres (6/10):

    Pensó que había logrado el tercero para su equipo, solo para ver su esfuerzo anulado por el VAR.

    Jules Kounde (6/10):

    Entró en los últimos 15 minutos aproximadamente y ayudó al Barcelona a asegurar la victoria, aunque el final fue más incómodo de lo que debería haber sido.

    Hansi Flick (6/10):

    Mostró mucho respeto al torneo al desplegar un once inicial fuerte, aunque sin duda estará decepcionado de que su equipo no pudiera ganar por un margen mayor.

