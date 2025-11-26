Calificaciones de jugadores del Arsenal vs Bayern Múnich: ¿El mejor equipo de Europa? Noni Madueke y Gabriel Martinelli brillan mientras la profundidad del Arsenal desmantela a los gigantes alemanes

A mediados de la primera parte, el Arsenal rompió el empate. Antes del partido ya se había señalado el pobre rendimiento del Bayern en los tiros de esquina, y los locales lo aprovecharon a la perfección: Jurrien Timber se anticipó a Manuel Neuer para rematar de cabeza un córner lanzado por Bukayo Saka.

La ventaja pudo haberse duplicado poco después, cuando Eberechi Eze combinó con Mikel Merino para quedar mano a mano, pero Joshua Kimmich realizó una recuperación brillante para frenar al héroe del derbi. Esa ocasión desperdiciada terminó costando caro: segundos después, el Bayern igualó. Un sensacional pase bombeado de Kimmich por encima de Myles Lewis-Skelly encontró a Serge Gnabry, cuyo centro de primera dejó al joven Lennart Karl en posición de definir con fuerza desde corta distancia.

Tras el descanso, Merino desaprovechó un cabezazo franco luego de un centro preciso de Saka al segundo palo, y Karl respondió en la otra área buscando su doblete, aunque su disparo flojo fue contenido por David Raya. Merino volvió a quedarse cerca con un remate desviado tras un córner venenoso de Declan Rice, mientras que Neuer frustró a Cristhian Mosquera a pocos metros del arco en un frenético arranque de la segunda mitad.

El partido entró en un tramo caótico: Rice obligó a Neuer a una gran atajada abajo, y el rebote no favoreció a Saka, permitiendo al portero alemán atrapar el balón para desesperación del público local.

Con 20 minutos por jugarse, el Arsenal retomó la ventaja. Riccardo Calafiori, recién ingresado, envió un centro raso que cruzó toda el área del Bayern, y Noni Madueke se anticipó a Konrad Laimer para marcar su primer gol con los Gunners.

El Bayern estuvo cerca del empate cuando otro pase a la espalda de la defensa encontró al exgunner Gnabry, pero no logró conectar su intento acrobático y el Arsenal respiró aliviado.

Los locales sentenciaron en el tramo final tras otro error de Neuer. Un balón alto hacia Eze fue prolongado hacia Gabriel Martinelli, quien tenía todavía 50 metros por recorrer. El portero alemán salió a destiempo y falló su despeje, dejando al brasileño con el arco vacío para firmar el 3-1 definitivo.

GOAL califica a los jugadores del Arsenal en el Emirates Stadium...