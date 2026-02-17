Goal.com
En directo
Vinicius Jr GFXGetty/ GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Real Madrid contra el Benfica: ¡Vinicius Jr. se lleva la última palabra! Un gol sublime sella la ventaja en la eliminatoria de la Liga de Campeones en un partido empañado por un supuesto incidente racista

Vinicius Jr marcó el único gol de un partido por lo demás polémico, en el que el Real Madrid venció al Benfica por 1-0 en el partido de ida de la eliminatoria de la Liga de Campeones. El gol del delantero brasileño en la segunda parte fue seguido de una larga interrupción por un supuesto comentario racista de un jugador del Benfica hacia Vinicius. El partido continuó y el Madrid mantuvo una ventaja crucial en la eliminatoria.

El Benfica tuvo sus oportunidades al principio y acribilló la portería del Madrid, pero Thibaut Courtois realizó una serie de paradas oportunas para mantener a raya a los locales. Las mejores ocasiones del equipo blanco llegaron gracias a una bonita jugada por la banda de Trent Alexander-Arnold, que lanzó un balón provocador que Kylian Mbappé no pudo rematar en plena carrera. El francés estuvo a punto de marcar poco antes del descanso, pero su disparo desde corta distancia se estrelló en el larguero.

Vinicius cambió el partido en la segunda parte. El brasileño protagonizó la primera jugada de calidad, regateando a su marcador antes de lanzar un magnífico disparo con efecto que se coló por la escuadra.

Pero las cosas empeoraron inmediatamente después. Vinicius indicó al árbitro que Gianluca Prestianni había hecho un comentario racista y se sentó en el banquillo, negándose a jugar. El partido se reanudó tras un retraso de 10 minutos por el protocolo contra el racismo, y la estrella madridista volvió al campo, donde siguió influyendo en el juego. El portero le negó dos ocasiones y causó constantes problemas por la izquierda. El entrenador del Benfica, José Mourinho, también fue expulsado, y el Madrid aguantó la presión final para llevarse una crucial victoria por 1-0.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el Estadio da Luz...

  • Alvaro Carreras Real Madrid 2026Getty

    Portero y defensa

    Thibaut Courtois (7/10):

    Realizó algunas paradas limpias al principio, cuando el Madrid tenía dificultades para afianzarse.

    Trent Alexander-Arnold (7/10):

    Realizó algunos centros realmente bonitos y fue la amenaza más evidente del Madrid en la primera parte. Sin embargo, su influencia disminuyó en la segunda.

    Antonio Rüdiger (7/10):

    Un poco impreciso en algunos de sus pases, pero magnífico en los uno contra uno.

    Dean Huijsen (8/10):

    Completó más pases que nadie, ganó sus entradas y estuvo bien en el juego aéreo. Una actuación dominante en la zaga.

    Álvaro Carreras (6/10):

    Una noche un poco irregular contra su antiguo club. Le ganaron varias veces en el regate, aunque no tuvo mucha cobertura defensiva.

    • Anuncios
  • Aurelien Tchouameni Real Madrid 2025Getty

    Centro del campo

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    No fue su mejor partido. Perdió la posesión en varias ocasiones y no ofreció la cobertura defensiva que el Madrid necesitaba. Sin embargo, supo mover bien el balón hacia delante.

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Perdió la mayoría de los duelos del partido, pero también creó un par de buenas ocasiones.

    Federico Valverde (7/10):

    Volvió a ocupar una posición en el centro del campo, donde se mostró mucho más cómodo. Una presencia eficaz de área a área.

    Arda Guler (6/10):

    Buscó todo tipo de ángulos inteligentes y realizó algunos intentos decentes de gol, pero le faltó el pase decisivo.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    Ataque

    Kylian Mbappé (5/10):

    Falló algunas buenas ocasiones en la primera parte. No participó mucho en la segunda. Una noche atípica.

    Vinicius Jr (8/10):

    Excelente durante toda la noche. Corrió sin descanso hacia su rival, marcó un gol maravilloso y podría haber añadido un par más. Superó algunas adversidades importantes.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Sustitutos y entrenador

    Brahim Díaz (N/A):

    No tuvo tiempo para destacar.

    Thiago Pitarch (N/A):

    Salió tarde y no pudo marcar la diferencia.

    Dani Carvajal (N/A):

    Salió tarde y casi se enreda, pero utilizó bien su fuerza.

    Álvaro Arbeloa (7/10):

    Sacó su once más fuerte y consiguió un rendimiento decente de ellos. El Madrid no estuvo excelente, pero sí fue eficaz y se llevará la ventaja al Bernabéu.

Primera División
Osasuna crest
Osasuna
OSA
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Primeira Liga
Benfica crest
Benfica
BEN
AVS Futebol SAD crest
AVS Futebol SAD
AVS
0