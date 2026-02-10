Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Manchester United contra el West Ham: ¡La racha ganadora de Michael Carrick llega a su fin! Benjamin Sesko salva a Luke Shaw del ridículo mientras los Hammers acaban con el perfecto comienzo del entrenador interino.

El perfecto comienzo de Michael Carrick como entrenador del Manchester United se vio truncado con un empate 1-1 en West Ham, pero un gol de Benjamin Sesko en el minuto 96 aseguró que su racha invicta continuara. El United se encontró con su rival en el club de la infancia de Carrick, ya que Nuno Espirito Santo elaboró un plan táctico que sofocó a los visitantes y Tomas Soucek dio la ventaja a los Hammers en la segunda parte.

Luke Shaw fue el principal culpable del gol, pero Lisandro Martínez y Kobbie Mainoo no pudieron impedir que Soucek recibiera un centro de Jarrod Bowen y rematara al primer palo en el minuto 50. Carrick tomó la decisión obvia de dar entrada a Sesko y el jugador de 74 millones de libras volvió a marcar en los últimos minutos por segunda vez en tres partidos, rematando con habilidad un centro al ángulo superior.

El United tenía menos de dos minutos para volver a marcar y darle a su nuevo fan famoso en Internet, Frank Ilett (alias «United Strand»), el tan esperado corte de pelo, pero su afro seguirá creciendo, ya que los Red Devils no lograron ganar su quinto partido consecutivo.

GOAL puntúa a los jugadores del Manchester United en el London Stadium...

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Senne Lammens (6/10):

    Realizó una excelente parada para detener el disparo de Summerville que se colaba por la escuadra. No tuvo la culpa del gol de Soucek, aunque podría haber salido más rápido para bloquear su trayectoria.

    Diogo Dalot (5/10):

    Tuvo una primera parte peligrosa, luchando contra Summerville y casi metiendo en problemas a Lammens con su desacertado pase atrás.

    Harry Maguire (6/10):

    Realizó una importante entrada temprana sobre Bowen y estuvo bastante sólido antes de ser sustituido por Leny Yoro.

    Lisandro Martínez (5/10):

    Sus pases largos ayudaron a abrir el West Ham en algunas ocasiones, pero no se cubrió de gloria con su marcaje a Soucek.

    Luke Shaw (4/10):

    Tuvo el mejor momento del United cuando su disparo fue bloqueado en la línea por Aaron Wan-Bissaka, pero cometió un gran error en el gol, al no despejar el balón y dar tiempo al West Ham para avanzar y lanzarse al ataque.

  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    Centro del campo

    Kobbie Mainoo (6/10):

    En general, tuvo una actuación decente, ya que sus pases fueron la mejor baza del United para desbloquear a un rival muy reñido, pero debería haber hecho más para frenar a Soucek.

    Casemiro (7/10):

    Uno de los pocos jugadores del United que estuvo a la altura. Le anularon un gol por un fuera de juego muy ajustado.

    Bruno Fernandes (6/10):

    Tuvo algunas jugadas interesantes, pero en general no pudo desplegar su magia habitual debido al asfixiante planteamiento del West Ham.

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Matheus Cunha (5/10):

    Jugó más retrasado de lo habitual y, como resultado, fue menos efectivo. Sus decisiones no le ayudaron y fue sustituido por Sesko en el minuto 69.

    Bryan Mbeumo (5/10):

    Apenas creó peligro en la zaga del West Ham, con un juego de enlace descuidado y unos disparos imprecisos. Pero en los últimos minutos sacó un centro raso que supuso el empate.

    Amad Diallo (4/10):

    Tuvo una noche frustrante, ya que El Hadji Malick Diouf le superó en la primera parte y Aaron Wan-Bissaka le tomó la medida en la segunda cuando se cambió a la izquierda. Tomó decisiones muy malas, tardando demasiado en soltar el balón en dos ocasiones.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    Sustitutos y entrenador

    Leny Yoro (8/10):

    Realizó dos brillantes entradas que evitaron goles tras sustituir a Maguire y llevó el balón hacia delante con más urgencia.

    Benjamin Sesko (8/10):

    Le dio al United un punto de referencia muy necesario cuando entró en el campo y logró un magnífico empate en los últimos minutos, que se suma a su gol de la victoria en el último suspiro contra el Fulham.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    Remató de cabeza y el balón se fue a pocos centímetros de la portería.

    Michael Carrick (6/10):

    Aunque evitó la primera derrota, este fue un ejemplo de por qué detractores como Gary Neville piensan que no debería quedarse con el puesto de forma permanente. Nuno le superó en estrategia y debería haber cambiado las cosas antes. A su favor, sus tres sustituciones tuvieron impacto.

