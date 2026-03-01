Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Manchester United contra el Crystal Palace: el brillante Bruno Fernandes saca de apuros a sus compañeros, mientras que Benjamin Sesko continúa con su racha positiva y lleva a los Red Devils al tercer puesto de la tabla de la Premier League

El Manchester United remontó el partido y se impuso por 2-1 al Crystal Palace el domingo, lo que le aúpa al tercer puesto de la tabla de la Premier League. Los Red Devils no estuvieron a su mejor nivel durante gran parte de la tarde, pero se beneficiaron de la tarjeta roja a Maxence Lacroix para darle la vuelta al partido en la segunda parte gracias a los goles de Bruno Fernandes y Benjamin Sesko, que atraviesa un gran momento de forma.

El United se quedó atrás a los cuatro minutos, cuando Lacroix se desmarcó de Leny Yoro y remató de cabeza a la red un córner. Ismaila Sarr pudo haber marcado el segundo al disparar directamente a Senne Lammens, mientras el Palace dominaba los primeros compases del partido. De hecho, el United no creó ninguna ocasión destacable hasta los últimos diez minutos de la primera parte, en los que Sesko y Casemiro desperdiciaron sendas oportunidades de cabeza, mientras que Dean Henderson despejó por encima del larguero un lanzamiento de falta de Fernandes.

El partido dio un giro a los diez minutos de la reanudación, cuando Lacroix fue sancionado por derribar a Matheus Cunha dentro del área y, tras la intervención del VAR para garantizar la expulsión del defensa del Palace, Fernandes se adelantó para convertir con maestría desde el punto de penalti. Poco después, el capitán del United se convirtió en asistente al realizar un magnífico centro para que Sesko rematara de cabeza y superara a Henderson, anotando su sexto gol en los últimos siete partidos.

Cunha y el suplente Amad Diallo obligaron a Henderson a realizar un par de buenas paradas cuando el equipo de Michael Carrick buscaba el tercero, aunque el Palace también creó peligro en algunos momentos a pesar de su inferioridad numérica. Sin embargo, no pudieron encontrar el empate y el United superó al Aston Villa para consolidar aún más sus opciones de clasificarse para la Liga de Campeones.

GOAL puntúa a los jugadores del United en Old Trafford...

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Senne Lammens (6/10):

    No tuvo ninguna oportunidad con el cabezazo de Lacroix, pero se mantuvo firme para detener a Sarr poco después. A partir de ahí, se mostró fiable, aunque rara vez tuvo que esforzarse.

    Diogo Dalot (3/10):

    Absolutamente pésimo durante largos periodos, especialmente cuando tenía la posesión, ya que fallaba pases con regularidad. También recibió una tarjeta amarilla por una entrada tardía.

    Leny Yoro (5/10):

    Perdió a Lacroix en el primer gol del Palace y se mostró muy inseguro durante los primeros 20 minutos. Sin embargo, a partir de ahí fue creciendo en el partido.

    Harry Maguire (7/10):

    Manejó bien a Strand Larsen cuando entró en juego e interceptó muchos pases hacia delante y centros.

    Luke Shaw (4/10):

    Le costó acercarse a Muñoz y realizó un par de pases malos antes de tener que abandonar el campo por lesión a mitad de la primera parte.

    Centro del campo

    Casemiro (7/10):

    Utilizó el balón con eficacia en el centro del campo y fue una amenaza en las jugadas a balón parado durante toda la tarde. Sin embargo, falló una buena ocasión de cabeza en la primera parte.

    Kobbie Mainoo (5/10):

    No estuvo a su mejor nivel hasta que empezó a tener un poco más de libertad cuando el Palace se quedó con 10 hombres. Le faltó imaginación en sus pases y falló algunos básicos.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Siempre fue el jugador con más posibilidades de crear algo para el United, aunque no todo le saliera bien. Su pase en profundidad provocó el penalti que él mismo transformó con aplomo, antes de que su centro encontrara la cabeza de Sesko.

    Ataque

    Bryan Mbeumo (5/10):

    No pudo influir en el partido de la misma manera que lo ha hecho como delantero centro en las últimas semanas tras ser desplazado a la banda.

    Benjamin Sesko (6/10):

    Apenas participó en los primeros 35 minutos y desperdició algunas buenas posiciones antes de rematar de cabeza ante Henderson para poner el 2-1 y continuar con su buena racha.

    Matheus Cunha (8/10):

    Realizó muchas buenas carreras que no siempre fueron recompensadas, hasta que finalmente se coló por detrás y provocó el penalti. Para ser sinceros, su actuación merecía más.

    Sustitutos y entrenador

    Noussair Mazraoui (6/10):

    Mucho más sólido que Shaw tras sustituir al lateral izquierdo lesionado, aunque su falta de variedad en el juego con los pies limitó su impacto ofensivo.

    Amad Diallo (6/10):

    Sustituyó a Sesko y mantuvo el orden antes de obligar a Henderson a realizar una buena parada en el tiempo de descuento.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    Salió en los últimos cinco minutos.

    Ayden Heaven (sin puntuación):

    Sustituyó a Maguire justo al final, pero aún así tuvo tiempo de recibir una tarjeta amarilla.

    Michael Carrick (6/10):

    La tarjeta roja le sacó del apuro, ya que la decisión de alinear a Sesko parecía que iba a salir mal antes de la expulsión de Lacroix. Algunos titulares parecían un poco cansados, lo que significa que podría ser necesario rotar un poco más en el futuro.

