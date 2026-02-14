Calificaciones de los jugadores del Liverpool contra el Brighton: ¡Anfield se levanta para Mohamed Salah! El rey egipcio recibe una ovación tras brillar en la victoria de la FA Cup

Sin embargo, el Liverpool fue mucho más convincente tras el descanso, y Salah fue fundamental en la mejora del equipo, ya que «el rey egipcio» asistió a Dominik Szoboszlai para que marcara su décimo gol de la temporada con un toque sublime, antes de completar el marcador al convertir un penalti que él mismo había provocado con una de sus típicas regates.

No fue en absoluto una actuación memorable de los Reds. El Brighton tuvo sus oportunidades, especialmente en la primera parte. Pero tres goles y una portería a cero no pueden interpretarse como otra cosa que un resultado alentador para Slot y su equipo, que está pasando por dificultades.

GOAL puntúa a todos los jugadores del Liverpool que participaron en el partido que llevó a los Reds a la quinta ronda de la FA Cup...