Calificaciones de los jugadores del Chelsea contra el Leeds: ¡Los Blues lo echan a perder! La magia de Cole Palmer y Joao Pedro se ve empañada por un desastre defensivo, y Liam Rosenior finalmente pierde puntos.

El Chelsea se adelantó a mitad de la primera parte, cuando Cole Palmer desmontó la defensa del Leeds con un sencillo pase entre dos defensas estáticos hacia Joao Pedro, que corrió hacia la portería y superó al portero Karl Darlow.

Al comienzo de la segunda parte, los locales recibieron un penalti después de que Pedro fuera empujado al suelo por Jaka Bijol de forma casi idéntica al penalti que ganó el sábado ante el Wolves. Palmer, por supuesto, no falló desde los 11 metros y duplicó la ventaja.

Pero el partido amenazó con dar un giro justo después de la hora de juego, cuando Moisés Caicedo cometió un penalti por una entrada tardía sobre Jayden Bogle. Lukas Nmecha se adelantó y engañó a Robert Sánchez para dar al Leeds un respiro cuando parecía que estaba muerto y enterrado.

Sorprendentemente, el Leeds empató en el minuto 73. Trevoh Chalobah no pudo controlar un balón alto, mientras que Malo Gusto, Josh Acheampong, Caicedo y Sánchez no lograron despejar entre todos, lo que permitió a Nmecha llegar y pasar el balón a Noah Okafor para que rematara a puerta vacía.

El Chelsea se volcó en busca del gol de la victoria, con un centro profundo de Pedro Neto que casi se cuela por la escuadra y un remate de cabeza de Jorrel Hato que fue desviado al larguero por su homónimo portugués, Joao.

En el minuto 94, el Chelsea debería haber ganado. Caicedo envió un delicioso centro raso al área pequeña que pedía a gritos ser rematado, pero Palmer, de entre todos, disparó por encima del larguero a bocajarro y el partido terminó en empate.

