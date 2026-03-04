Calificaciones de los jugadores del Chelsea contra el Aston Villa: ¡Joao Pedro es especial! El héroe del hat-trick reaviva las esperanzas del Chelsea de quedar entre los cinco primeros, mientras que Liam Rosenior obtiene una respuesta perfecta

El Chelsea se quedó atrás a los tres minutos. Leon Bailey superó a Jorrel Hato y envió un centro lento al área, donde Ollie Watkins contuvo a Wesley Fofana y permitió que Douglas Luiz se adelantara a Reece James para convertir.

Pero los visitantes acabaron empatando tras la media hora de juego. Enzo Fernández encontró a Malo Gusto en la banda derecha y el francés envió un centro milimétrico para que Joao Pedro rematara a puerta vacía en el segundo palo.

Justo antes del descanso, el Villa pensó que se había vuelto a poner por delante. El Chelsea adelantó a demasiados hombres, y un pase impreciso de James permitió a los locales lanzar un contraataque, que Watkins remató tras correr por detrás. Sin embargo, tras revisar el VAR, se consideró que estaba en fuera de juego por unos centímetros y los Blues se libraron.

En el último de los ocho minutos añadidos al final de la primera parte, el Chelsea se adelantó por primera vez. El dinámico Alejandro Garnacho mantuvo bien el balón por la izquierda antes de encontrar a Fernández en el interior, y este envió un balón a Pedro, en posición legal por un estrecho margen, en contraste con el esfuerzo anterior de Watkins, para convertir desde un ángulo cerrado.

Tras el descanso, Cole Palmer anotó el tercer gol del Chelsea. Emiliano Martínez despejó un balón de James al área, pero el número 10 de los Blues estaba allí para rematar el rebote y ampliar la ventaja de los visitantes.

Pedro completó su hat-trick en el minuto 64. Palmer aprovechó la línea alta del Villa con un delicioso pase en profundidad para Garnacho, que desinteresadamente cedió el balón a Pedro para que este marcara a puerta vacía. Afortunadamente para el Villa, ese fue el último gol de los Blues en la noche.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Villa Park...