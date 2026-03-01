El Chelsea comenzó el partido con ventaja y Mamadou Sarr, que debutaba en la Premier League, desperdició una gran oportunidad de abrir el marcador al fallar un remate a puerta vacía. El defensa pagó caro su error, ya que fue él quien tocó el balón tras un remate de cabeza de William Saliba que iba directo a la portería, después de que Gabriel Magalhaes cabeceara un córner.

Sin embargo, los Blues empataron justo antes del descanso, cuando, momentos después de que David Raya realizara una magnífica parada para evitar que Declan Rice marcara en propia puerta, Hincapie desvió un centro de Reece James hacia su propia portería. El Chelsea siguió creando peligro inmediatamente después del descanso, y Raya tuvo que intervenir para evitar los goles de Enzo Fernández y Joao Pedro.

El equipo de Rosenior parecía el más indicado para marcar el tercer gol del partido, hasta que Jurrien Timber se elevó por encima de todos para rematar de cabeza un córner de Rice y superar a Robert Sánchez a mitad de la segunda parte. Neto fue amonestado por protestar tras ese gol y, momentos después, recibió una segunda tarjeta amarilla por derribar a Gabriel Martinelli durante un contraataque del Arsenal.

Sánchez se redimió en parte con una buena parada a Eberechi Eze, antes de que el suplente Alejandro Garnacho estuviera a punto de empatar en el tiempo de descuento, cuando su centro parecía destinado a entrar por la escuadra, pero Raya lo despejó con las manos. La derrota deja al Chelsea en sexta posición en la tabla en su lucha por clasificarse para la Liga de Campeones.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en el Emirates Stadium...