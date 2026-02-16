Calificaciones de los jugadores del Barcelona contra el Girona: Lamine Yamal falla un penalti y Pau Cubarsi pasa de héroe a villano, mientras que un polémico gol en los últimos minutos acaba con las esperanzas del equipo catalán de ganar el título

A los 17 minutos, Lamine Yamal se quedó solo ante el portero suplente Paulo Gazzaniga y disparó directamente al exguardameta del Tottenham, después de que Raphinha desperdiciara una ocasión igualmente clara.

El Barça tuvo múltiples ocasiones para adelantarse en el marcador antes de que el delantero del Girona Vladyslav Vanet superara el fuera de juego y obligara a García a realizar una excelente parada, en lo que supuso un aviso para el Barça.

Vanat debería haber marcado a mitad de la primera parte, cuando Bryan Gil envió un centro endiablado desde la banda izquierda, pero el internacional ucraniano no logró conectar con el balón.

Al filo del descanso, Raphinha estrelló un disparo contra el poste, antes de que Dani Olmo fuera derribado por Daley Blind en el área, lo que supuso un penalti; Yamal se adelantó y golpeó el poste.

A la hora de juego, el Barça finalmente se adelantó, gracias a un sensacional cabezazo de Pau Cubarsi, que encontró la escuadra tras un centro de Jules Koundé. Era el primer gol del defensa en la liga con el club.

Pero en menos de un minuto, el Girona empató gracias a un remate a bocajarro de Thomas Lemar, después de que Cubarsi no lograra despejar el balón con eficacia.

A partir de ahí, el Girona pareció un equipo transformado y García tuvo que mantener la ventaja del Barça, hasta que finalmente fue batido por Fran Beltrán en el minuto 87. Se produjo una revisión del VAR y parecía que el árbitro iba a anular el gol por una falta sobre Jules Koundé en la jugada previa, pero el árbitro concedió el gol, para enfado del banquillo del Barça.

El Barça pensó que había conseguido el empate en los últimos minutos, pero Robert Lewandowski fue declarado fuera de juego, y el Girona dio la gran sorpresa en la lucha por el título de La Liga.

