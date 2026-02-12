Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra el Brentford: Eberechi Eze vuelve a fallar y los Gunners pierden puntos cruciales en la lucha por el título de la Premier League, a pesar del buen cabezazo de Noni Madueke

El Arsenal perdió la oportunidad de recuperar su ventaja de seis puntos en lo más alto de la tabla de la Premier League tras empatar 1-1 contra el Brentford el jueves. El equipo de Mikel Arteta, que estuvo muy lejos de su mejor nivel durante una frustrante noche en el oeste de Londres, parecía haber encontrado la manera de ganar cuando Noni Madueke marcó de cabeza tras una magnífica jugada poco después de la hora de juego. Pero Keane Lewis-Potter realizó un excepcional remate de cabeza a 19 minutos del final para dar a los locales un punto que se merecían y poner en peligro las esperanzas del Arsenal de ganar el título.

Tras ver al Manchester City ganar de forma tan contundente al Fulham 24 horas antes, todas las miradas se centraron en el Arsenal para ver cómo respondería ante un Brentford que ha estado en buena forma en las últimas semanas. Y los visitantes se mostraron nerviosos durante una primera parte realmente pobre, en la que los Gunners, fuera de forma, no lograron realizar ni un solo tiro a puerta.

La entrada de Martin Odegaard en sustitución del decepcionante Eberechi Eze en el descanso supuso una mejora y condujo al gol, con Madueke elevándose magníficamente en el segundo palo para rematar de cabeza un centro de Piero Hincapie.

Pero el Brentford respondió muy bien y empató con un cabezazo de Lewis-Potter. También podrían haber ganado el partido en los últimos minutos, con dos ocasiones claras de Igor Thiago, aunque Gabriel Martinelli también desperdició una gran oportunidad en el tiempo de descuento que habría dado los tres puntos al Arsenal.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el Gtech Community Stadium...

    Portero y defensa

    David Raya (7/10):

    Realizó una magnífica parada para detener un remate de cabeza a bocajarro de Thiago, después de que su propio mal lanzamiento pusiera en apuros al Arsenal. Estuvo constantemente bajo presión en las jugadas a balón parado.

    Jurrien Timber (6/10):

    Sólido como siempre en defensa, pero incapaz de influir realmente en el juego ofensivo.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Sustituyó a Saliba y lo hizo bien, como casi siempre que ha entrado en el equipo. Realizó un fabuloso bloqueo en los últimos minutos para evitar el gol de Thiago.

    Gabriel Magalhaes (8/10):

    Mantuvo una auténtica batalla física con Thiago. Recibió una tarjeta amarilla al principio, pero eso no afectó a su rendimiento. Realizó algunos bloqueos excelentes.

    Piero Hincapié (7/10):

    Realizó algunas buenas carreras por la izquierda y envió un par de centros peligrosos, incluido el que propició el gol de Madueke.

    Centro del campo

    Martin Zubimendi (6/10):

    Pulcro y ordenado, pero no tan influyente como de costumbre.

    Declan Rice (7/10):

    El mejor jugador del Arsenal durante una primera parte por debajo del nivel habitual. Podría haberlo hecho mejor con una ocasión creada por Odegaard cuando el marcador estaba 1-0.

    Eberechi Eze (3/10):

    Una noche realmente difícil. Tuvo una gran oportunidad tras la lesión de Havertz, pero no supo aprovecharla. Simplemente no estuvo en el partido y fue sustituido en el descanso. Parece un jugador con muy poca confianza.

    Ataque

    Noni Madueke (7/10):

    Excelente remate de cabeza para romper el empate en la segunda parte. No había hecho mucho antes de eso, pero fue un momento de verdadera calidad.

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Trabajó duro contra la defensa física del Brentford, pero no tuvo ocasiones de gol.

    Leandro Trossard (5/10):

    Impresionante contra el Sunderland en la última jornada, pero no pudo repetir esta vez. Tuvo algunos momentos decentes, pero estuvo al margen del juego.

    Sustitutos y entrenador

    Martin Odegaard (6/10):

    Su entrada en el descanso supuso el mejor momento del Arsenal en el partido, pero permitió que Lewis-Potter se le escapara y marcara el gol del empate.

    Bukayo Saka (5/10):

    No logró entrar en el partido tras sustituir a Madueke.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Falló una oportunidad de oro para ganar el partido en los últimos minutos.

    Riccardo Calafiori (N/A):

    Sustituyó a Hincapie en los últimos minutos.

    Mikel Arteta (6/10):

    Su preparación se habrá visto afectada por las bajas de Havertz y Saliba, pero estará decepcionado con el rendimiento del equipo. Los cambios no supusieron una mejora en el rendimiento.

